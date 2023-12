Ferrari 499P modificata per vivere il sogno della 24 Ore di Le Mans

Scarperia (Firenze) - La 296 Challenge e la 499P Modificata sono le due vetture che la Casa del Cavallino Rampante ha presentato, in prima mondiale, durante le ultime Finali Mondiali Ferrari. La 296 Challenge sostituirà progressivamente la 488 Challenge Evo dal prossimo anno nei campionati monomarca in Nord America ed Europa, e dal 2025 in Giappone e Regno Unito. La novità principale di questa vettura è sotto il cofano: «Per la prima volta nel monomarca - ha spiegato Andrea Mladosic, responsabile del Ferrari Challenge – ci sarà un propulsore V6». Con una potenza di 700 cv la power-unit da 2.992 cc derivata dalla 296 GTB è stata privata della componente ibrida e della batteria. Totalmente riprogettato l’impianto frenante: dischi CCM-R PLUS, ABS EVO Track (adottato sulla 296 GTB) e nuovi pneumatici Pirelli. Nell’aerodinamica gli interventi più importanti si sono concentrati sull’ala posteriore che nella posizione di massima incidenza arriva a generare oltre 870 Kg di carico verticale alla velocità di 250 orari. Ricordando che l’uso della 296 Challenge è limitato alla pista, può essere acquistata a 390mila euro, tasse incluse.

La svolta del Cavallino Rampante

La Ferrari 499P Modificata segna una svolta per le vetture concepite a Maranello: per la prima volta una hypercar da competizione è la base di partenza di una vettura di serie (con produzione limitatissima).

La «Modificata» prende vita da una costola della 499P, vincitrice assoluta alla 24 Ore di Le Mans del Centenario, gara valevole del Campionato Fia WEC. Sarà realizzata in una trentina di esemplari e parteciperà al nuovo Programma Sport Prototipi che, insieme al Programma XX e Formula Uno Clienti, porterà i possessori del bolide a esprimersi in pista in modo non competitivo.

Il Programma Sport Prototipi

«La 499P Modificata è qualcosa di davvero speciale - ha spiegato Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Ferrari -. Il Cavallino rampante è stato il primo costruttore a portare le monoposto di Formula Uno ai clienti. Con il Programma Sport Prototipi vogliamo consentire al gentleman driver di guidare vetture da competizione con la tecnologia del presente». La 499P Modificata, non è soggetta ai limiti imposti da un regolamento tecnico (non è legata al FIA-WEC) e, per questo, può contare su sistemi ingegneristici particolarmente innovativi.

Tutti i particolari

Ecco gli elementi distintivi dalla versione «racing»: l’assale elettrico e le quattro ruote motrici che si possono attivare già dalle basse velocità; la funzionalità «Push to Pass», il power-boost che a richiesta del driver con 180 kW (245 cv) permette di portare la potenza della power-unit (motore termico V6 3.0 e assale elettrico anteriore) a 640 kW (870 cv); pneumatici esclusivi sviluppati da Pirelli; ricalibrazione completa dell’assetto vettura inclusi elettronica e le mappature del motore. L’abitacolo è identico alle monoposto #50 e #51. Il design della 499P Modificata è stato definito in collaborazione con il Centro stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. Prezzo: 5,1 milioni, inclusi due anni di partecipazione al Programma Sport Prototipi, trasporto dell’auto e assistenza dei tecnici durante tutto l’evento, tasse escluse.