Ferrari SF90 XX, concentrato di prestazioni e tecnologia per la strada e la pista

La Casa di Maranello ha svelato ufficialmente la Ferrari SF90 XX, declinata nelle varianti di carrozzeria Stradale (coupé) e Spider, frutto dell’esperienza maturata dall’azienda italiana nel settore delle competizioni.

Omologata anche per la strada

Stiamo parlando dell’ultima creazione, in ordine di tempo, frutto del “programma XX” (conosciuto inizialmente con il nome di FXX), che ha come scopo realizzare delle “vetture laboratorio” dedicate ad operazioni di ricerca e sviluppo (FXX, FXX Evo, 599XX, FXX K ed FXX-K EVO). Queste auto vengono vendute ad una ristrettissima cerchia di clienti-piloti che sono pronti ad utilizzare queste vetture solo in occasione di eventi esclusivi organizzati dalla Casa di Maranello in pista. A differenza delle vetture precedentemente nominate, le SF90 XX in questione potranno essere targate, in modo da poter essere utilizzate anche su strade aperte al pubblico e non solo tra i cordoli di una pista.

Design aggressivo

Dal punto di vista estetico e aerodinamico, il team di designer che fa capo a Flavio Manzoni ha creato un bolide decisamente “aggressivo”, ma che oggettivamente fa a meno di alcune “esagerazioni” viste sulle Ferrari XX del passato. Il particolare di maggiore effetto scenico è la grande ala posteriore fissa: si tratta di un dettaglio aerodinamico che mancava dai tempi della F50 del 1995.

Questo alettone offre ben 530 kg di carico aerodinamico a 250 km/h, mentre il diffusore alza il livello di deportanza di 45 kg. Oltre l’ala aerodinamica segnaliamo la presenza di nuove prese d’aria e feritoie di maggiori dimensioni, il tutto farcito da componenti realizzati in fibra di carbonio che permettono di bloccare l’ago della bilancia sui 1.560 kg. Tutte queste novità hanno reso l’SF90 XX un bolide capace di offrire il meglio della guida “racing” in un track day.

Abitacolo racing

Osservando l’abitacolo apprezziamo le numerose modifiche in chiave “racing” apportate agli interni delle SF90 Stradale e Spider “standard”. Non mancano infatti l’uso di tessuti tecnici dedicati a pannelli porta e al tunnel centrale, inoltre troviamo tappetini specifici e tanta fibra di carbonio in vista. Di concezione inedita i sedili sportivi dotati di struttura tubolare in fibra di carbonio, equipaggiati con supporti specifici e con un sistema che cela il meccanismo che muove lo schienale.

Meccanica ibrida potenziata

Dal punto di vista meccanico, troviamo il V8 biturbo di 4 litri (da 800 CV istallato in posizione centrale a ridosso dei sedili ed abbinato a tre motori elettrici (due per le ruote anteriori e uno istallato nella zona posteriore tra motore e cambio). La potenza complessiva è pari a 1.030 CV, ovvero 30 CV in più rispetto alla SF90 "standard". L’otto cilindri vanta lucidatura dei condotti di aspirazione e scarico, pistoni inediti, rapporto di compressione aumentato e niente impianto d’aria secondari (risparmio di peso pari a 3,5 kg). Il tutto viene gestito dal cambio doppia frizione a 8 rapporti, messo a punto come quello della Ferrari Daytona SP3. Restano invariate le funzionalità plug-in, anche se troviamo nuovi settaggi.

Ottimizzato anche il sound del propulsore grazie all'avvicinamento della linea di collegamento tra polmone di aspirazione e parafiamma. Nuova la funzionalità ABS evo che miglior ala frenata sull'asciutto e assetto irrigidito per offrire un migliore feeling in pista. Le prestazioni velocistiche dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e 320 km/h di velocità massima.

Prezzo

Ferrari ha deciso di produrre 799 unità per la SF90 XX Stradale e 599 per la SF90 XX Spider, mentre i prezzi di listino partono rispettivamente da 770mila euro e da 850mila.