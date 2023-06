Una Purosangue personalizzata da Piero Ferrari, omaggio all’auto del padre Enzo

Purtroppo, non sapremo mai cosa avrebbe pensato Enzo Ferrari della Purosangue e della decisione della Casa del Cavallino Rampante di entrare nel discusso, quanto remunerativo segmento dei SUV-Crossover ad altissime prestazioni. La cosa certa, però, è la risposta del mercato che ha accolto il nuovo modello a ruote alte della Casa di Maranello in maniera più che entusiasta. Non dimentichiamo comunque che anche altri “nobili” marchi si sono lanciati in questo segmento, raccogliendo migliaia di ordini e nuovi clienti grazie a modelli del calibro di Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Aston Martin DBX, Bentley Bentayga e Rolls Royce Cullinan.

Frutto del reparto Tailor Made

Tra gli estimatori della nuova Purosangue troviamo sicuramente il figlio del commendatore Enzo, ovvero Piero Ferrari, attuale vicepresidente della Casa di Maranello, oltre che discendente diretto del mai dimenticato fondatore dell’azienda. Piero ha infatti deciso di personalizzare un esemplare della Purosangue attingendo alle quasi infinite possibilità offerte dal programma Tailor Made, il tutto documentato da un video ufficiale pubblicato sul canale ufficiale Ferrari su Youtube.

La storica livrea Verde Dora

La caratteristica estetica principale e di maggior effetto che distingue questo esemplare del SUV del Cavallino è senza ombra di dubbio la sua livrea esterna che ricalca la storica tinta Verde Dora. Quest’ultima è infatti uno splendido omaggio a Enzo Ferrari, perché è la medesima colorazione della Ferrari 400 Superamerica che il Drake si era fatto costruire nel 1962. Si tratta di una delle pochissime auto possedute direttamente da Enzo e soprattutto guidate personalmente da lui in persona. La Ferrari 400 Superamerica Passo Lungo Coupé Aerodinamico appartenuta a Enzo Ferrari è gelosamente custodita in perfette condizioni al Revs Intitute, un museo privato che si trova nello stato della Florida (USA).

Tetto in carbonio, cerchi speciali e interni personalizzati

Tra le altre caratteristiche di questa speciale Purosangue troviamo il tetto in carbonio, scelto al posto di quello panoramico in cristallo, a cui si aggiungono i cerchi forgiati con finitura diamantata e grigio opaco. L’abitacolo è stato invece impreziosito con rivestimenti in pelle di colore Marrone Giada, sempre ispirati a quelli di color crema presenti sulla 400 Superamerica di Enzo Ferrari.