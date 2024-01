Fiat Coupé, l’indimenticabile sportiva del Lingotto compie 30 anni

Prodotta dal 1994 al 2000, la Fiat Coupé celebra i 30 anni dalla sua nascita, ma nonostante l’età questa incredibile sportiva resta una delle vetture più affascinanti degli anni ’90.

Fiat Coupé, disegnata da Chris Bangle

La sua linea moderna e allo stesso tempo estremamente originale è frutto della matita di Chris Bangle, il celebre design che negli anni successivi sbarcò in Bmw, dando vita alle Serie 5 e Serie 7 degni anni 2000. La produzione invece fu affidata alla Pininfarina che assemblò la vettura all’interno dei suoi stabilimenti.

La gamma motorizzazioni

In un primo tempo, la Coupé poteva contare su un motore 2.0 litri a benzina aspirato da 139 CV, affiancato da un potente 2.0 litri turbo in grado di sviluppare 190 CV. Questi propulsori erano derivati da quelli utilizzati da alcuni modelli Lancia, come ad esempio la Delta prima e seconda serie. La motorizzazione sovralimentata da 190 CV permetteva alla vettura di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h 7,5 secondi, mentre la velocità di punta era di 230 km/h.

La Fiat più veloce di sempre

La gamma motorizzazioni venne rinnovata dopo due anni con l’introduzione dei nuovi motori 5 cilindri: tra questi spiccava la versione 2.0 litri turbo da 220 CV. Questa configurazione permetteva alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, cosa che rendeva la vettura la Fiat più veloce di sempre.

Una vera sportiva

Il corredo tecnico della Fiat Coupé era davvero di primo livello: potenza e coppia erano gestiti da un cambio a 6 marce, mentre i “bollenti spiriti” erano tenuti a bada da un impianto frenante Brembo con dischi forati e pinze a 4 pistoncini rosse. Per rendere più rigida la vettura era stata adottata una barra duomi Sparco, mentre l’estetica sportiva era accentuata da pedaliera e poggiapiede in acciaio, cerchi bruniti, dal volante sportivo a tre razze e dai sedili sportivi Recaro.

Senza eredi

Nei suoi sei anni di produzione, la Fiat Coupé fu distribuita in circa 70.000 esemplari, purtroppo però questo modello senza tempo non ebbe la fortuna di avere un erede, rimanendo così una stella cometa nel firmamento dell’automotive internazionale.