Ford, a breve il debutto del primo SUV elettrico

Si era anticipata la notizia già da tempo, ma ora arriva la conferma. Ford presenterà nel 2023 un nuovo SUV, 100% elettrico basato sulla piattaforma MEB, derivata dal Gruppo Volkswagen. Come infatti già annunciato, il marcio dell’Ovale Blu modificherà significativamente la sua gamma di veicoli in Europa, scindendo completamente il mercato del Vecchio Continente da quello americano, asiatico, ecc.

Molte sinergie, alleanze e joint venture sono in atto tra i vari marchi, ma Ford e Volkswagen hanno siglato un accordo per la condivisione delle architetture, a seconda delle aree geografiche.

Primo SUV Ford 100% elettrico

Per chi non la conoscesse, la piattaforma MEB è la stessa che accoglie alcuni veicoli del costruttore tedesco, come ID.3, ID.4 e ID.5, ovvero crossover elettrici principalmente destinati all’impiego familiare. Ford segue invece l’approccio del SUV, maggiormente rialzato da terra e vicino alla sua filosofia di vettura. Dai due teaser divulgati direttamente dal costruttore americano, si denota subito un design più spigoloso e inedito per i gruppi ottici, ben distanti da quanto visto sino ad oggi. Le forme dovrebbero rimanere piuttosto convenzionali, ma le linee sigleranno l’inizio di un nuovo linguaggio stilistico di Ford, di rottura con il passato.

Come cambia Ford

Vi avevamo anticipato settimana scorsa l’imminente addio alle compatte Ford Fiesta e Focus, auto troppo tradizionali e ormai lontane dal nuovo modo di concepire l’autovettura per l’Europa. I numeri poco incoraggianti delle berline compatte hanno così spinto il costruttore americano a virare verso i suv e i crossover, come Puma, Kuga e, a breve, il nuovo modello 100% elettrico. Per la realizzazione dei modelli europei, Ford condividerà con Volkswagen la piattaforma MEB, gentilmente offerta dallo stesso gruppo tedesco, mentre Ford aveva a sua volta ceduto l’architettura di Ford Ranger per realizzare il nuovo pick-up Volkswagen Armarok. Dopo l’introduzione di questo SUV elettrico, sono attesi altri due modelli a zero emissioni nei prossimi 2 anni e mezzo, di cui una variante a batteria della Ford Puma per il 2024 e un SUV dall’indole più sportiva, filosoficamente vicina ad ID.5, con ogni probabilità a partire da fine 2024 o inizio 2025.