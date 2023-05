Ford E-Toruneo Courier, modello versatile a trazione elettrica

Ford prosegue nella sua strategia indirizzata a una produzione 100% elettrica in Europa, almeno entro il 2035. Il nuovissimo E-Tourneo Courier, presentato in Danimarca, rientra perfettamente in questo scenario. Questo veicolo eccezionalmente versatile promette di diventare un fedele compagno di vita per chi è tanto alla ricerca dell'avventura, quanto del divertimento e del pragmatismo. Questo multi-activity vehicle ha i geni del SUV, come ci racconta benissimo il suo design, ma ha delle dimensioni congegnali (4,15 metri di lunghezza) per districarsi anche in città. Senza contare che il suo bagagliaio può ospitare valigie e attrezzature per cinque persone. Niente male.

Spazio a volontà

Il nuovo Ford è stato pensato con sbalzi corti, linee semplici e pulite, che sono in grado trasmettere un'ampiezza visiva all'interno di ottimo livello e una solidità robusta all'esterno. Il frontale delle versioni elettriche è contraddistinto da una barra luminosa, che corre da parte a parte, e da una bella griglia cromata. Al suo interno, invece, si sta comodi in cinque adulti e i loro bagagli possono trovare posto nel vano posteriore, grazie a una praticità ottimizzata con i sedili frazionati 60-40 e un bagagliaio più spazioso del 44% rispetto al modello precedente. Una superiore altezza interna e l’ottimizzazione degli spazi servono per garantire delle aree in più in cui riporre oggetti, tra cui una console centrale configurabile, un vano “segreto” e un frunk da 44 litri.

Digitalizzazione a bordo

L'essere digitali è un aspetto che non si può tralasciare, così il nuovo E-Tourneo sfoggia un sistema multimediale SYNC 4 controllato attraverso il grande schermo touchscreen da 12 pollici al centro della plancia. La connettività è assicurata anche dalla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay; gli aggiornamenti software over-the-air permettono di tenere il passo con le funzionalità del veicolo nel tempo. A bordo è disponibile anche un caricatore wireless per alimentare gli smartphone mentre si è in movimento.

Ford E-Tourneo, motore elettrico

Il motore elettrico sviluppa 100 kW (136 CV) e consente di viaggiare in maniera molto sciolta e confortevole, anche grazie alla modalità di guida One Pedal, selezionabile dal guidatore. Il nuovo E-Tourneo può essere ricaricato in stazioni da 11 kW in corrente alternata o fino a 100 kW in corrente continua. La gestione della ricarica domestica è stata semplificata dalla app e dalla possibilità di organizzare gli orari di ricarica tenendo conto delle tariffe energetiche più convenienti, ove disponibili. Una tipica ricarica notturna domestica richiede, in media, meno di 6 ore per passare dal 10 al 100%. Il software dell'Ovale Blu e la rete di ricarica Blue Oval Charge Network facilitano persino la ricarica pubblica. Con una ricarica in corrente continua, i clienti possono sommare 87 km di autonomia in appena 10 minuti e possono scattare dal 10 all’80% di ricarica in meno di 35 minuti.

Gli investimenti

Ford sta investendo 50 miliardi di dollari, a livello globale, entro il 2026 per tagliare il traguardo degli oltre 2 milioni di veicoli 100% elettrici entro lo stesso anno. Il nuovo E-Tourneo verrà realizzato a Craiova, in Romania, a cominciare dalla seconda metà del 2024. Oltre alla versione elettrica, verrà prodotto anche il Tourneo Courier con motore a benzina EcoBoost da 1,0 litri da 125 cv, che sarà ordinabile a partire da quest’estate.