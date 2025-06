Con la gamma Officina 8, Vespa scrive ancora la storia

Ascolta ora 00:00 00:00

Ritorno al futuro. A quando nasceva il mito Vespa. A quando si creava il sogno Vespa, simbolo della rinascita italiana, che ha segnato epoche, che ha unito generazioni di italiani. A riavvolgere il nastro dei ricordi arriva la gamma Officina 8. Vespa Primavera, declinata nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc., e la potente Vespa Gtv 310, con il faro basso e il manubrio con tubo a vista, che rimanda al primo modello del 1946, color blu industriale con una speciale finitura metallizzata opaca.

I veri cultori di questa icona senza tempo che il prossimo anno celebrerà gli 80 anni non a caso come la Repubblica italiana, sanno già da cosa prende il nome questa nuova serie. Da Officina 8, appunto, il Reparto Sperimentale dello stabilimento di Pontedera dove tutto ebbe inizio. La sezione più avanzata e “segreta”, dove dalla fine degli anni Quaranta, gli anni della rinascita e del riscatto dopo la seconda guerra mondiale, disegnatori, meccanici, maestri lattonieri e piloti collaudatori davano forma ai progetti più arditi. Qui venne creata la Vespa che stabilì 17 record del mondo di velocità e di durata nel 1950, quella del record sul km lanciato del 1951, la leggendaria 98 Corsa e quelle che dominarono la gara off-road chiamate Sei Giorni, ma anche i modelli che accompagnarono gli italiani sulle strade di tutti i giorni, nelle prime escursioni fuori porta, nella voglia di evasione.

E da questo album dei ricordi nasce Vespa Officina 8 che è stata presentata pied dans l’eau, al tramonto sulla spiaggia di Mandelieu, in Costa Azzurra, con vista sulle isole Lerins, come si confà a chi ha un fascino senza tempo. A fare da scenografia i colori del tramonto e in primo piano le Vespa blu industriale con raffinate finiture metalliche satinate, l’alluminio e l’ottone. Colori e materiali tipici delle officine meccaniche, così come lo è la rivisitazione dell’ambitissima spilla in ottone e resina blu indossata con orgoglio da chi lavorava in questo storico Reparto Sperimentale, che in Vespa Officina 8 appare sul retroscudo. Un dettaglio storico che si aggiunge a numerosi altri in nero opaco e agli specchietti retrovisori bar end delo stesso colore (la gamma Vespa Officina 8 sarà disponibile da fine giugno nella rete dei concessionari di Piaggio Group a partire da 4.499 Euro IVA inclusa, accompagnata anche da una serie di accessori, dal casco con doppia visiera, trasparente e parasole, sistema di ventilazione e chiusura micrometrica, ai guanti in maglia tecnica stretch con un inserto protettivo a doppia densità sulle nocche e compatibilità con touchscreen e ad una capsule collection di abbigliamento tecnico in nuance).

Ogni Vespa Officina 8, che consoliderà il successo di un marchio che ha venduto 2 milioni di esemplari negli ultimi 10 anni, è accompagnata da un welcome kit evocativo per chi l’acquisterà: una scatola di latta vintage che contiene l’Owner’s Book, un prezioso volumetto che ricostruisce la storia del Reparto Sperimentale partendo dai documenti e dalle fotografie originali ritrovati nell’archivio Piaggio. Una sorta di album dei ricordi da sfogliare per rileggere i fotogrammi di un mito e della nostra storia.