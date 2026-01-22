Genesis, il marchio di lusso coreano debutta in Italia

Genesis, il marchio di fascia alta nato in Corea del Sud poco più di un decennio fa, ha ufficialmente annunciato il suo debutto nel mercato italiano. Questa nuova avventura si fonda su una visione audace denominata "Disruption, Refined", che mira a sfidare le convenzioni del segmento premium attraverso un approccio basato su eleganza, rispetto e consapevolezza. Al centro dell'esperienza cliente si colloca il concetto tradizionale coreano di ospitalità "Son-nim", che traduce la figura dell'acquirente in un vero e proprio "ospite di riguardo". Secondo Francesco Calcara, Presidente e CEO di Genesis Italia, l'arrivo nel nostro Paese rappresenta una grande opportunità per proporre una nuova idea di premium che unisca la qualità coreana alla grande attenzione per il design e lo stile tipica del pubblico tricolore.

L’offensiva commerciale

L'offensiva commerciale di Genesis in Italia inizierà concretamente nella primavera di quest'anno con l'apertura dei primi due showroom a Padova e Roma. In questo periodo verranno aperti i listini e sarà possibile effettuare i primi test-drive. Il piano di sviluppo, focalizzato sulla qualità del servizio, prevede l'apertura di altri due punti vendita nel corso del 2026 e l'implementazione di una rete post-vendita dedicata, con l'obiettivo di coprire buona parte del territorio nazionale entro la fine del 2028. Questo approdo nello Stivale segue il lancio europeo avvenuto nel 2021 in Germania, Svizzera e Regno Unito, consolidando la presenza del brand nei mercati più esigenti del Vecchio Continente.

Tre modelli per cominciare

La gamma proposta al debutto è composta da tre modelli d’eccellenza 100% elettrici, tutti caratterizzati dal linguaggio stilistico "Athletic Elegance" e dalla filosofia degli interni "Beauty of White Space", che privilegia l'armonia e la calma percettiva. La porta d'ingresso a questo marchio è la Genesis GV60, un C-SUV compatto e sportivo lungo poco più di 4,5 metri. Questo veicolo si distingue per essere la prima e unica auto a offrire tecnologie biometriche come il riconoscimento facciale e l'autenticazione tramite impronta digitale per l'accesso e la personalizzazione. Basata su un'architettura a 800 Volt, permette ricariche ultra-rapide dal 10 all’80% in appena 19 minuti. La gamma motori, invece, culmina nella versione bimotore a trazione integrale da 490 CV con funzione Boost per un dinamismo spiccato.

Per chi cerca maggiore spazio e versatilità, Genesis propone la Electrified GV70, un SUV di segmento D lungo 4,72 metri. Equipaggiata con un powertrain bimotore da 490 CV e 700 Nm di coppia, l'auto scatta da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Tra le sue innovazioni tecnologiche spicca l'Auto E-Terrain Mode, che utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere la superficie stradale e adattare la modalità di guida. L'abitacolo è dominato da un display panoramico OLED da 27 pollici che integra strumentazione e infotainment.

Infine, l'ammiraglia della gamma è la Genesis Electrified G80, una solenne berlina di rappresentanza lunga 5,14 metri, pensata per chi ricerca un lusso autentico e misurato. Con una potenza di 370 CV e trazione integrale, la G80 offre viaggi vellutati e un silenzio profondo garantito dal sistema Active Road Noise Cancellation. Per migliorare la manovrabilità nonostante le dimensioni generose, il modello è dotato di quattro ruote sterzanti. La batteria da 94,5 kWh assicura un’autonomia media fino a 570 km nel ciclo WLTP.

Genesis, spazio anche al motorsport

Oltre alla gamma stradale, Genesis porterà in Italia lo spirito della sua nuova divisione ad alte prestazioni con la hypercar GMR-001 del team Genesis Magma Racing, che parteciperà a una tappa del FIA World Endurance Championship (WEC) 2026 proprio sul circuito di Imola.

Quest'anima sportiva troverà espressione anche nei prodotti di serie con l'arrivo della GV60 Magma, previsto entro l'anno. Con questa combinazione di ospitalità, tecnologia d'avanguardia e prestazioni, Genesis si prepara a scrivere un capitolo inedito della mobilità premium in Italia.