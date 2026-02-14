Grosso (Byd Italia): "I nostri clienti aperti al cambiamento. In arrivo ricariche per 400 chilometri in 5 minuti"

“Per Byd il 2025 ha rappresentato un anno importante non solo per le vendite sul mercato italiano (23.621 unità, in crescita del 747,8% sul 2024 per una quota di penetrazione parti all’1,5%, ndr), ma anche per le promesse mantenute sulla strategia del post-vendita con il magazzino ricambi. I tempi di consegna sono sotto i due giorni nel 98% dei casi. Tutto questo ci permette di lavorare nel modo migliore. L'apertura anche del secondo polo logistico, a Gioia Tauro, ci permette di avere consegne nel Centro-Sud sempre più efficienti e omogenee tra Nord e Mezzogiorno. La nuova gamma prodotti, del resto, sarà molto concentrata sulla tecnologia super ibrida DM-i che fungerà anche come volano per le vendite nel Centro-Sud del Paese”.

In Italia, l’avanzata di Byd continua imperterrita con risultati importanti raggiunti anche nel primo mese del nuovo anno: 3.553 veicoli immatricolati (+329,6% e una quota mercato del 2,5%). Piena soddisfazione, a questo punto, per Alessandro Grosso, responsabile di Byd per il mercato italiano che Alfredo Altavilla, special advisor del colosso cinese per l’Europa, ha voluto con sé sin dall’inizio di una sfida sicuramente in un momento delicato per tutto il settore automotive europeo.

“Il target italiano che si rivolge all’offerta di Byd? Dai 30 ai 35 anni per la Dolphin Surf - precisa Grosso - e fino ai 50-55 con il modelli Seal U DM-i e Sealion 7. Chi si rivolge a Byd è un cliente è quel che fa della tecnologia e della sicurezza assistita uno dei principali punti di attenzione per l'acquisto. Un cliente aperto al cambiamento e alla tecnologia, quindi non puramente elettrico o puramente plug-in, ma che guarda a diverse proposte da parte del mercato”.

Tecnologie a parte, quanto conta lo stile delle auto Byd e il modello di abitacolo che voi costruttori cinesi avete reso quasi “spaziali”?

“Nei nostri processi di vendita, a dire la verità, la parte esterna la lasciamo all'occhio del cliente. Il nostro è un design fortemente occidentale, grazie anche al direttore del Centro stile di Byd, Wolfgang Egger (ex Alfa Romeo, ndr). Ma il nostro processo di vendita fa sì che i 5 step di acquisto prevedano una spiegazione approfondita della vettura”.

Quindi, come avviene il tutto?

“Le prime spiegazioni su assistenza e sicurezza avvengono nella fase di acquisto e molti messaggi nella successiva fase di consegna che dura almeno un'ora e mezza. Prevediamo, poi, una seconda consegna nel giro di 15 giorni in modo tale da rispiegare alcuni concetti chiave oppure quegli aggiornamenti che servono a migliorare la vettura. Stiamo parlando di approfondimento tecnologico sulla sicurezza oltre ciò che il cliente può vedere da solo”

Intanto, guardando alle vostre strategie, adesso siete molto incentrati sui tempi di ricarica elettrica.

“Per quanto riguarda le nostre vetture appena lanciate, come la nuova Atto 3 Evo, con l’attuale rete di ricariche veloci riusciamo ad avere 220 kilowatt di ricarica, quindi un tempo di 25 minuti per passare dal 10% all’80% di energia. Se, invece, parliamo della tecnologia di ricarica ultrarapida Flash Charging, la nuova infrastruttura di Byd offre 400 chilometri di autonomia disponibili in un tempo di 5 minuti a un megawatt. Ci troviamo di fronte all’evoluzione assoluta della ricarica e siamo pronti a portare uno step aggiuntivo alle ricariche già veloci presenti sul territorio europeo.”.

Avete presentato la Atto 3 Evo elettrica. Per il 2026 cosa prevedete come altre novità?

“Atto 3 Evo è un nuovo modello del segmento C. Un Suv che si distingue per sportività e prestazioni in un segmento fondamentale. Ha una accelerazione da 0 a 100 orari in 3,9 secondi con la possibilità di avere la trazione posteriore e quella integrale. Quindi, oltre 500 chilometri di autonomia, dal 10 all’80% di ricarica della batteria 75 kW in 25 minuti. La vettura dispone anche del sistema Google Automotive Services e così via”.

In sintesi?

“Tutto questo permette di avere l'elettrico prestazionale per la popolazione mainstream che vuole entrare l'elettrico, ma come tutti sanno la nostra strategia prevede anche l'anima ibrida grazie al nostro super-hybrid. Nei prossimi mesi arriveranno i nuovi modelli”.

A questo punto volete agire da battistrada per il settore in generale, anche a livello di tecnologia, innovazione e intelligenza

“Richiamo alcuni importanti esponenti dell'azienda che hanno detto che siamo almeno 5 anni avanti. Direi che cerchiamo di essere avanti non solo da un punto di vista tecnologico, ma anche nella strategia commerciale”.