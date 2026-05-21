Guardare Milano dall’alto aiuta a disegnare auto Geely più belle

“Luce nei tuoi occhi, fuoco nel tuo cuore”. La frase motivazionale campeggia nel Geely International Center Italia, da tre anni il cuore creativo milanese del colosso automotive cinese, al sedicesimo piano della Torre Diamante. Con quelli di Shanghai, Ningbo, Göteborg, Coventry è uno dei cinque centri connessi in un modello operativo continuo spalmato sulle ventiquattr’ore, dove vengono progettare le auto del futuro.

Nessuna domanda possibile e niente foto consentite per vedere all’opera davanti ai monitor e a fare schizzi su fogli di carta su scrivanie dove sono allineate riviste e macchinine, 55 car designer di 20 Paesi, “rubati” a marchi come Aston Martin, Rolls Royce, Mercedes Benz, Bmw, ma anche a quelli del lusso e della moda.



”In questo laboratorio permanente di cultura progettuale design, tecnologia e sensibilità umana convergono per costruire una nuova identità globale della mobilità contemporanea“, spiega Jiang Long, vice General Manager del Geely Innovation Design Center di Milano. “È il punto di incontro tra la tradizione progettuale europea e la visione internazionale di Geely, tra l’Italian Flair, fatto di proporzioni, cultura materiale, attenzione alla luce e all’esperienza umana, e la visione contemporanea di Geely sulla mobilità intelligente ed elettrificata”.

Qui a Milano quando l’ispirazione manca ai designers Geely basta guardare fuori dalle vetrate tutta Milano dall’alto, oppure fare un tuffo nella vasca di palline di plastica. Facendo propria un’altra frase motivazionale del gruppo cinese: “Il design non è eroismo individuale ma un gruppo di eroi che combatte fianco a fianco”. Alla base dell’approccio creativo del marchio è la filosofia Geely Design Global Aesthetic, una visione che rifiuta l’omologazione stilistica per costruire un linguaggio universale capace di creare connessioni emotive tra culture differenti. Eleganza, armonia, equilibrio, semplicità e raffinatezza diventano così valori trasversali attraverso cui il design si trasforma in una forma di relazione globale.

E che prende forma attraverso la Ripple Aesthetics, sistema estetico ispirato alle increspature del lago Ovest di Hangzhou, città d’origine del gruppo, e che ha definito l’identità di modelli venduti in oltre 1,5 milioni di unità.