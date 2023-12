GWM WEY 03: il SUV plug-in da più di 100 chilometri in elettrico

Lancio in grande stile per GWM, acronimo di Great Wall Motor. A qualcuno può sembrare un nome nuovo, in realtà si tratta di un produttore automobilistico con alle spalle una storia decennale. Nato nel 1984, GWM ha iniziato ad esportare auto fuori dai confini cinesi nel 1997, a differenza di startup come Nio o Zeekr che mancano di quella storicità. Nel 2022, in tutto il mondo, GWM ha prodotto più di 1 milioni di auto e in Europa, in occasione del salone di Monaco di un paio di anni fa aveva presentato al pubblico i suoi due nuovi marchi, WEY (con il modello COFFEE 01) e ORA (con la ORA FUNKY KAT).

Oggi l'azienda è pronta per entrare sul mercato ufficialmente, ma con una modifica sostanziale: per evitare la frammentazione e per non creare confusione, i marchi WEY e ORA non saranno appunto brand a se stanti, ma diventano il nome della gamma:

GWM WEY : include al momento WEY 03 e WEY 05 , i due modelli che debutteranno in Italia nel 2024 esclusivamente come SUV ibridi plug-in con tanta potenza e tanta autonomia in elettrico

: include al momento , i due modelli che debutteranno in Italia nel 2024 esclusivamente come SUV ibridi plug-in con tanta potenza e tanta autonomia in elettrico GWM ORA: include ORA 03 e, prossimamente, anche ORA 07 (prima si chiamata ORA LIGHTNING CAT). ORA 03 è un'elettrica da 400 chilometri e l'intera gamma ORA sarà dedicata esclusivamente alle auto elettriche. Nei prossimi anni arriverà anche un SUV elettrico.

I numeri di GWM WEY 03

GWM WEY 03 è un SUV elettrico di segmento C che ha tante particolarità che gli permettono di distinguersi. Non è un'auto di fascia premium, ma riesce ad insidiare Mercedes perché ha una batteria enorme: 34 kWh e 120/130 chilometri di autonomia a seconda della versione. La versione base è a trazione anteriore: davanti c'è un 2 litri turbo benzina (fatto da GWM) con cambio DCT a 9 rapporti (anch'esso realizzato da GWM) e un motore elettrico. Il totale è di 367 cv e 500 Nm di coppia massima, per un prezzo che sarà compreso tra i 45.000€ e i 50.000€.

GWM WEY 03, però, è anche uno dei pochi C-SUV ibridi plug-in che ha anche la trazione integrale con un secondo motore elettrico collegato direttamente alle ruote: è questo il motivo per cui la versione 4x4 ha più autonomia elettrica di quella a trazione anteriore (dove l'elettrico deve "passare" per la trasmissione).

Prova su strada

Il primo test conferma quello che avevamo visto nelle immagini a livello di qualità degli interni. Lo stile non propone accostamenti cromatici "eccentrici" come altri marchi cinesi, qui si punta sull'eleganza e lo conferma il posizionamento di GWM, nella fascia alta della auto "mass market", senza essere premium o lussuose, ma con un livello di attenzione alto per quanto riguarda l'abitacolo. Tradotto? La plastica resta visibile e rigida in basso, ma tutto quello che è a contatto con il corpo è rivestito o comunque con plastiche morbide.

Al volante la posizione è da SUV moderno, si domina la strada e si sta comodi. La visibilità è nella media se consideriamo i montanti, ottima se ci aggiungiamo il fatto che c'è tutto di serie e quindi la vista a 360° delle videocamere ci permette di vedere ogni dettaglio dei dintorni, anche in movimento per vedere se le ruote sono troppo vicine ad un ostacolo o al marciapiedi... i cerchi (in lega, di serie) ringraziano.

Gioco con le modalità di guida e scopro che la potenza non manca mai, d'altrone si parte da 367 cv e si arriva a 442 cv sul modello a trazione integrale e il sound del 2 litri benzina fa piacevolmente capolino nell'abitacolo durante le accelerazioni più intense. Risulta però subito chiaro che questa è un'auto per viaggiare (in autostrada o in città) nel comfort e senza tirarle il collo: la taratura è infatti di quelle morbide che avvantaggiano comfort e assorbimento, non chiedetele di fare le curve come una più rigida Cupra Formentor ad esempio.

Lo sterzo assicura comunque una discreta precisione e ha un ritorno sufficientemente rapido. In accelerazione, poi, GWM WEY 03 è come un dragster, arrivando a 100 km/h, da ferma, in soli 5,3/7,3 secondi a seconda della versione.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo preciso non si sa, sappiamo solo che sarà nella fascia tra i 45.000 e i 50.000€. Non si tratta di una differenza enorme, ma sarà comunque importante per valutare il progetto. Da un lato abbiamo infatti un SUV molto completo, con un'autonomia elettrica da far invidia a molti marchi tedeschi (la nuova Tiguan ad esempio) e una dotazione di serie importante, spesso con optional ricercati (riscaldamento e ventilazione dei sedili) che altrove richiedono di sbloccare pacchetti costosi. Dall'altro andrà valutato dove, all'interno della forbice, si posizionerà il prezzo finale e quali saranno le prestazioni del sistema di guida (semi) autonoma di Livello 2 incluso di serie.

La nuova gamma GWM, con i due SUV WEY 03 e WEY 05 e l'elettrica ORA 03, sarà disponibile nel corso del 2024.