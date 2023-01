Holon Mover, lo shuttle autonomo by Pininfarina

Alla prestigiosa rassegna CES 2023 è presente anche il curioso Holon Mover, uno shuttle elettrico dalla guida autonoma, che conta sulla prestigiosa firma di Pininfarina. Viene prodotto dal brand dell'universo Benteler Group, ed è un veicolo pensato per la mobilità del domani che conta sul lavoro in combinata dell’azienda tedesca e della carrozzeria torinese. Questo mezzo di trasporto si dichiara amico del pianeta, ecologico, sostenible e offre un’autonomia di circa 290 chilometri. La tecnologia è la sua base e sfrutta soprattuto quella denomina self driving di livello 4, che gli consente di spostarsi in modo autonomo con una velocità massima di 60 km/h.

Mobilità on-demand

Il suo scopo è quello di essere usato oer servizi di mobilità on-demand, il ride pooling e il ride hailing, ma anche per banali servizi di linea. Il progetto pilota è già stato annunciato e ha come destinazione d'uso la città di Amburgo, in Germania, con la Hochbahn, la seconda più grande società di trasporto di massa del paese che si avvalerà del suo servizio. Negli Stati Uniti, il fornitore di soluzioni per la mobilità Beep, seguirà poi l'esempio dei concorrenti della città Anseatica. Altre zone di utilizzo includono istituzioni private come università, aeroporti, e parchi nazionali. “Il design del veicolo combina due tratti caratteriali: è amichevole e accogliente, e al tempo stesso tecnologicamente avanzato. Questo vale sia per l’esterno che per l’interno rendendo il mover Holon un’icona del design”, ha dichiarato Silvio Pietro Angori, CEO di Pininfarina. “Ogni dettaglio del veicolo è studiato per far sentire i passeggeri più comodi e più sicuri rispetto a qualsiasi altra modalità di trasporto”.

Holon Mover e la Mobileye Drive

Il mover SAE Level 4 si fonda sull'uso della Mobileye Drive, un meccanismo di guida autonoma pensato per il settore commerciale. Il veicolo può contare su un sistema di rilevamento avanzato che sfrutta molteplici sensori ripetitivi, un sistema di mappe moderno e uno schema tradizionale, come previsto dalle norme di guida. La sua costruzione comincerà a partire dal 2025 negli Stati Uniti, ma le volontà di Benteler sono quelle di ampliare la fornitura anche all'Asia e all'Europa.