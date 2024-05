I 5 migliori SUV da acquistare con gli incentivi auto 2024

Gli incentivi auto 2024 sono finalmente realtà. A partire dalle ore 10.00 del 3 giugno, il sospirato bonus per acquistare un'auto nuovo e poco inquinante sarà attivo per dare una scossa a un mercato che appare stagnante e che, per troppo tempo, ha aspettato questa succosa manovra. Il Governo ha stanziato un budget di 1 miliardo di euro per sostenere gli automobilisti italiani a svecchiare il parco auto circolante, uno dei più vecchi di Europa. Inoltre, chi rottamerà un vecchio veicolo Euro 2 o inferiore con un Isee entro i 30.000 euro, godrà di vantaggi ancora più ampi. Dunque, vediamo quali sono i 5 SUV da acquistare con gli incentivi auto 2024.

Categorie incentivi auto 2024

Gli incentivi auto vengono distributi in tre categorie: fascia 0-20 g/km di emissioni di CO2 (elettriche), 21-60 g/km di CO2 (ibride plug-in) e 61-135 g/km di CO2 (benzina e diesel poco inquinanti). Nel dettaglio:

Fascia 0–20 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 5.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 11.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 13.750 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 10.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 12.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 9.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 11.250 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 8.000 euro

Fascia 21-60 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 4.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 8.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 10.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 6.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 5.500 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 6.875 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Fascia 61-135 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 0 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 3.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 2.000 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 1.500 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro

Per usufruire degli incentivi è stata varata una soglia massima di spesa, per categoria: per le elettriche (0-20 g/km CO2) è di 35.000 euro + IVA, per le ibride plug-in (21-60 g/km CO2) è di 45.000 euro + IVA, mentre per le benzina e diesel meno inquinanti (61-135 g/km) è di 35.000 euro + IVA.

I SUV da non lasciarsi sfuggire

La categoria dei SUV è quella che va per la maggiore, infatti questa variante di carrozzeria è in assoluto la preferita degli italiani, eccezion fatta per le citycar e le utilitarie che, anche per una ragione di costi, registrano molte più vendite. In ogni caso, grazie alla spinta propositiva degli incentivi auto, è possibile parcheggiare a casa dei SUV con dei prezzi che diventano molto appetibili.

MG ZS

Partiamo da un SUV che è decisamente abbordabile, ma nella sua versione elettrica. La MG ZS è un veicolo moderno che nella variante EV ha una potenza di 177 CV scaricata a terra dalle ruote anteriori, mentra la sua batteria ha una capacità di 50,3 kWh. I consumi omologati sono pari a 17,3 kWh/100 km e l'autonomia è di 320 km. Il prezzo di questo mezzo è di 34.490 euro, ma con gli ecoincentivi si abbatte di 5.000 euro, e nel migliore dei casi di 13.750 euro. Alla fine il vantaggio sarebbe notevole.

Alfa Romeo Junior

Decisamente discusso, ma il primo B-SUV della storia di Alfa Romeo - al netto dei detrattori da social - sarà presto uno dei più gettonati del mercato nostrano. Accattivante e moderno, dal taglio sportivo, l'inedito Alfa Romeo Junior, nella variante elettrica 100% da 156 cavalli e autonomia di 410 km, ha un prezzo di 41.500 euro che verrebbero abbattuti subito di 5.000 euro senza rottamazione, ma demolendo un vecchio veicolo Euro 0 o inferiore si scenderebbe addirittura di 13.750 euro con un Isee sotto i 30.000 euro. In quel frangente servirebbero 27.750 euro.

Jeep Avenger

Jeep Avenger è costruito sullo stesso pianale della recente Junior (STLA Small) e ha già alle spalle più di un anno di commercializzazione dove ha raccolto uno straordinario quantitativo di premi. Questo perché il più piccolo veicolo costruito da Jeep ha diversi assi nella manica: un aspetto ammaiccante, contenuti frizzanti e un comportamento su strada intrigante. Nel nostro mercato viene commercializzato in versione benzina, ibrida ed elettrica. Alle nostre latitudini l'ibrida è quella che va per la maggiora e che si può acquistare con un prezzo di 26.200 euro senza rottamazione, e nel migliore dei casi con rottamazione a 23.200 euro.

Opel Mokka

Opel Mokka Electric da 156 CV e 408 km di autonomia è un altro veicolo potenzialmente interessante. La vettura a ruote alte prodotta dal brand tedesco della galassia Stellantis è oggetto di una promozione a 18.600 euro con 3000 euro di incentivi statali con rottamazione veicolo omologato EURO 0,1,2 di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi.

Smart #1

Smart #1, specialmente in allestimento Pro, è pensata per un impiego cittadino, grazie anche alla sua batteria da 49 kWh, veloce da ricaricare e utile a percorrere ben 330 km.

Altrimenti, con i suoi 420 km di autonomia e una batteria da 66 kWh,rappresenta un passetto in avanti nella gamma. Stile inconfondibile e distintivo questo innovativo veicolo viene proposto a 26.545 euro nella versione Pro e a 31.545 euro nella Pro+.