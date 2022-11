Ingraniamo la prima e partiamo. Al via la nuova sezione su mobilità e automotive

La sfida è grande perché largo è l'orizzonte. Raccontare la mobilità oggi significa guardarsi attorno senza mai fermarsi. Perché i cambiamenti sono repentini, perché le strategie da attuare per far fronte alle richieste sono complesse e allo stesso tempo stimolanti e perché i rischi sono altissimi. Alla fine però il motore di tutto non sono i motori, ma le persone. Sono loro la vera anima, sono loro quelli che con ingegno, passione e abnegazione decretano il successo di un prodotto.

Ed è da qui che in questa sezione che taglia il nastro oggi vogliamo partire. Vogliamo raccontare le storie. Delle auto che hanno fatto la storia e di quelle che potrebbero farla un domani. Ma soprattutto delle persone che hanno fatto la storia delle auto e dell'idea che sta dietro a un veicolo (che sia a quattro o a due ruote). Questo vuol dire che non ci saranno articoli di servizio, schede tecniche e test drive? No. Ci saranno, eccome. Perché non possiamo non rispondere alla fetta di lettori che lo chiede e che mostra interesse per le competenze. Ma vogliamo anche rivolgerci ad altri lettori, quelli appassionati ma meno fanatici, quelli curiosi ma meno esperti, quelli che pensano che il mondo dell'automotive sia un algido regno di nerd dell'ingegneria meccanica.

Voglia poi curiosare nel futuro, quello dell'elettrico, ma anche del metaverso e dell'idrogeno. Lo affronteremo senza pregiudizi ma senza crediti già elargiti. Il passato sarà invece quello che è entrato a far parte dell'immaginario collettivo, con un focus particolare sul nostro Made in Italy, mai come oggi in difficoltà. E poi saremo ben piantati sul presente per provare a raccontare tutto quello che ruota attorno alla mobilità, nel senso esteso del termine. Adesso ingraniamo la prima e partiamo.