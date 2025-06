Gaza, corteo parte cantando "Bella Ciao": in testa Shlein, Conte, Bonelli e Fratoianni

Ascolta ora 00:00 00:00

In testa al corteo della manifestazione per Gaza, non inaspettatamente, si è posizionata Elly Schlein insieme a Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Tutti e quattro insieme hanno intonato "Bella ciao", diventata la canzone per ogni stagione della sinistra italiana. Tra un "Bella ciao" e un altro, si sono alzati anche cori per la "Palestina libera". Molte le bandiere, oltre a quelle con le sigle dei partiti, ci sono anche quelle con i colori della Palestina e quelle della pace. Tra i manifestanti si è presentato anche Klaus Davi, sventolando una bandiera di Israele, una della pace con la stella a cinque punte e indossando la kippah con i colori della pace. " Sono per la pace e contro la guerra. Questa bandiera è per ricordare che in Israele c'è una grande democrazia e c'è un'opposizione. Netanyahu è un premier eletto democraticamente, ma resta al governo anche grazie alla guerra ", ha aggiunto.

I manifestanti scandiscono in coro " Palestina libera ", " Siamo tutti palestinesi ", " Free free Palestine ". Secondo le forze di polizia sono circa 10.000 i manifestanti. Il corteo si sta spostando verso piazza San Giovanni in Laterano dove è stato allestito un palco dal quale i leader di sinistra terranno i loro comizi. Il rischio di una deriva è alto, ne sono conosapevoli anche gli organizzatori, ma il corteo si sta svolgendo senza particolari problemi anche perché all'interno del grande mondo della sinistra, che racchiude movimenti parlamentari ed extraparlamentari, questa manifestazione ha aperto una profonda frattura. I gruppi più estremi della sinistra si sono di fatti dissociati da questa manifestazione, guidati dai movimenti per la Palestina, perché di fatto non c'è stata da parte della sinistra parlamentare una esplicita richiesta di distruzione di Israele. Citando Bertold Brecht, un manifesto pubblicato dal fronte comunista recita: " A momento di marciare molti non sanno che alla loro testa marcia il nemico. Pd-Avs-M5s dov'erano fino a oggi? ".

Ma il centrosinistra, convinto di porre fine a un annoso problema come quello mediorientale con qualche slogan e qualche bandiera, sembra ignorare le rimostranze dei compagni.

Questa è la piazza dell'umanità, contro lo sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi, con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano. Ci sono misure concrete e sono tutte nella nostra mozione

", è la presa di posizione per slogan di Conte nel punto stampa prima del corteo.