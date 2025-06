Daniele Rugani e Michela Persico in crisi, Antonella Elia si sposa, la "belvata" ad Anna Pettinelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Weekend tempo di gossip. C'è chi li lascia definitivamente (Dakota Johnson e Chris Martin), chi è in crisi nera (Daniele Rugani e Michela Persico), chi si sposa (Antonella Elia) e chi ha subito una "belvata" (Anna Pettinelli).

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano (quando e dove)

Dopo cinque anni d'amore, una mezza crisi vissuta davanti alle telecamere di "Temptation Island" e una serie di tira e molla infiniti, Antonella Elia è capitolata. Tra pochi mesi la showgirl sposerà il suo fidanzato, Pietro Delle Piane. La proposta è arrivata alcune settimane fa nello studio di "Bella Mà", il programma di Pierluigi Diaco in onda ogni pomeriggio su Rai2, e l'organizzazione dell'evento è subito iniziata. " Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l'unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia", ha detto Elia a "Storie di donne al bivio", annunciando le nozze, che si svolgeranno in montagna e durante il periodo invernale : "Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro". Un cambio di programma inatteso per Antonella e Pietro che solo pochi giorni fa, su Nuovo Tv, aveva fatto sapere di essere pronti a sposarsi in Polinesia in estate.

Daniele Rugani e Michela Persico, matrimonio finito? Le indiscrezioni

A un anno di distanza dalle nozze tira aria di crisi in casa Rugani - Persico. Il difensore della Juventus gioisce per la convocazione in Nazionale (arrivata sei anni dopo l'ultimo match giocato in azzurro), ma ha il suo bel da fare nella vita privata. Pare infatti che il calciatore e la moglie, la conduttrice Michela Persico, stiano attraversando un periodo di crisi coniugale. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha parlato di "tradimenti reciproci", mentre altri di "gravi incomprensioni", ma alla fine un punto ai pettegolezzi lo ha messo Michela. Mentre il calciatore bianconero preferisce tacere, Persico si è sfogata con Gabriele Parpiglia: " Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio. Ma ora si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così" . Ma se gli avvocati si occuperanno del divorzio o delle querele, contro le malelingue che hanno parlato di tradimenti, non è chiaro.

Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati: "Lei voleva dei figli, lui no"

Questa volta è finita davvero. Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati. Poche settimane fa una notizia simile era circolata sul web, scatenando il panico tra i fan. L'indiscrezione era stata smentita dall'entourage della coppia, ma ora tra l'attrice statunitense e il cantante dei Coldplay sembra essere finita davvero. Chris e Dakota si erano incontrati nel 2017, tre anni dopo il divorzio di Martin da Gwyneth Paltrow, ma prima di uscire allo scoperto avevano atteso un anno. Poi l'idillio è proseguito per sette lunghi anni, nei quali la coppia è stata letteralmente inseguita dai paparazzi. Ora, a mettere la parola fine a una delle storie d'amore più belle di Hollywood, sarebbero stati i figli. Non quelli che Martin ha avuto dalla sua ex moglie, ma quelli che Dakota avrebbe voluto. " Dakota ha espresso il desiderio di avere figli in futuro, mentre Chris sente di avere superato quella fase della sua vita. Hanno discusso di questo per anni: parlavano di tutto, compresi i bambini, ma alla fine non erano mai allineati ", fanno sapere fonti vicine alla coppia.

Anna Pettinelli a Belve, perché l'intervista non è stata mandata in onda

La stagione di "Belve" si è conclusa con un "giallo". Già, perché tra le interviste fatte da Francesca Fagnani ce n'è una che non è andata in onda. Quale? Quella di Anna Pettinelli. A darne notizia è stato Dagospia che ha rivelato il motivo della mancata messa in onda dell'incontro: "Anna che belva ti senti? Non lo sapremo mai. L'intervista a Pettinelli è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni choc? Macché, è stata giudicata troppo moscia ".

È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l'è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli"

Il giornalista Giuseppe Candela ha persino pubblicato il backstage dell'ingresso in studio di Anna Pettinelli così annunciata da Fagnani: ". Ma la chiacchierata non è stata mandata in onda e Pettinelli si è risentita sui social: "Moscia mai!".