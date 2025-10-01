Jeep Avenger, il suv che conquista l’Italia: leader di segmento e seconda auto più venduta in assoluto

In un mercato sempre più competitivo, Jeep Avenger continua a scrivere la sua storia di successo. I dati diffusi da Dataforce confermano che il B-suv del marchio americano – progettato a Torino e pensato su misura per l’Europa – è oggi il suv più amato dagli italiani. Settembre lo incorona al vertice delle vendite nella categoria e al secondo posto assoluto tra tutte le auto immatricolate nel Paese, mentre su base annua si piazza terzo nel ranking complessivo.

La performance

Una performance che testimonia la forza di un modello capace di coniugare design, versatilità e ampia scelta di motorizzazioni, incarnando il principio di “Freedom of Choice”. Avenger è infatti disponibile in versione 100% elettrica, per chi cerca mobilità a zero emissioni senza rinunciare al DNA Jeep, in variante e-Hybrid a 48V per ridurre consumi ed emissioni, con motore benzina e cambio manuale per la massima semplicità, e nella configurazione 4xe con trazione integrale elettrificata, la più fedele all’anima off-road del brand. A rendere ancora più distintiva la gamma contribuiscono edizioni speciali come la Avenger 4xe The North Face Edition, che esaltano lo spirito avventuriero del modello.

Jeep Renegade 4xe

Ma il 2025 è anche l’anno della conferma per un altro best-seller Jeep: Renegade 4xe. Prodotta a Melfi, la plug-in hybrid resta una delle più apprezzate del mercato italiano, con una quota del 21,8% nei primi tre trimestri e il secondo posto assoluto tra le ibride ricaricabili.

La quota di mercato

Il marchio Jeep chiude settembre con una quota di mercato del 4,4%, che lo consolida al settimo posto nella classifica nazionale. Un risultato che apre la strada a un altro importante debutto: la Nuova Compass.

Dopo il tour nelle concessionarie italiane e il lancio della First Edition a maggio, Compass si prepara a conquistare il pubblico con spazi più ampi, versatilità da record e un’offerta elettrificata ancora più completa. La versione Altitude, già ordinabile a partire da 39.900 euro o in formula finanziata da 249 euro al mese*, segna l’inizio di un nuovo capitolo nella strategia europea di Jeep.