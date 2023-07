Dai Quattro Anelli al tribale: dopo aver iniziato in Audi, la sua carriera è stata quasi sempre legata a Seat, e da qualche anno anche a Cupra. Come è stato passare da marchi con una ricca storia alle spalle ad un brand invece molto giovane e con un futuro ancora tutto da scrivere?

"I primi nove anni della mia carriera sono stati in Audi, in un periodo di grande espansione del portafoglio del marchio. Ho partecipato all'integrazione del single frame in molti modelli Audi, in particolare nell'Audi TT 2nd Gen, nell'Audi A7 e a diverse showcar. L'esperienza e la curva di apprendimento sono state straordinarie, grazie agli elevati standard di qualità del design e, come lei ha detto, per il fatto di aver sviluppato ulteriormente la storia di un grande marchio. In questo caso è stato molto importante bilanciare tra innovazione, design “fresco” e valori storici del marchio, cioè quello che è necessario per reinterpretare senza però perdere l'essenza del marchio stesso. Dopo alcuni anni di tira e molla tra Audi, Seat e VW, ho lavorato per l'advance studio di Audi a Monaco, non solo per i progetti Audi ma anche per quelli Lamborghini e Ducati. Infine, dopo un breve periodo in Mitsubishi, sono tornato alla Seat S.A. per sviluppare i prodotti Seat e Cupra. In quel periodo c'è stato il pieno sviluppo di Cupra come marchio autonomo, e devo dire che è stato un approccio totalmente diverso rispetto ad altre aziende con una storia alle spalle. Cupra è un marchio unico, nato a Barcellona solo 5 anni fa, e che sta creando un nuovo impulso nell'industria automobilistica. Avere un marchio senza storia o memoria ci permette di pensare a chi vogliamo essere e di farlo e basta, senza attaccarci al passato e potendo guardare solo al futuro. Vogliamo creare desiderio, suscitare emozioni e far provare nuove esperienze. Per noi è come avere un foglio bianco e immaginare la libertà. Cerchiamo di sfidare lo status quo e di fondere la nostra cultura e il nostro marchio per creare un design molto autentico".

Quali sono gli elementi stilistici fondamentali della nuova filosofia Cupra?

"Per noi all'inizio era molto importante creare dei pilastri fondamentali del design, quelli che chiamiamo i criteri di design, una sintesi del carattere e dei valori principali del marchio. I criteri di design degli esterni si basano su 6 pilastri, con significati diversi ma con un dna Cupra nuovo al 100%: il concetto di casco che fa assomigliare la greenhouse ad un casco grazie al montante A nero e che dà la sensazione di guardare avanti e mai indietro; il muso “a squalo” nella parte anteriore dell'auto, che ha il significato di rompere la resistenza grazie ad un frontale molto affilato come quello, appunto, di uno squalo; la combinazione di superfici scultoree che conferisce sensualità in combinazione con linee molto affilate per creare una forte tensione intorno all'auto. L'auto è inoltre piena di energia, con grandi proporzioni tra vetro e metallo e un cofano lungo, che fa arretrare l'abitacolo e crea una sensazione di velocità, oltre a garantire schienali forti per enfatizzare la sportività del marchio e ricordare che Cupra è nata da Cup + Racing. Cito poi uno dei miei criteri di design preferiti: l'impulso a cuneo, le linee diagonali per creare una sensazione di movimento e un atteggiamento di attacco, qualcosa che sarà trasversale a tutti i modelli. Infine la firma triangolare sul fanale che vi farà riconoscere una Cupra da lontano. Il triangolo è una forma geometrica iconica molto forte e facile da ricordare, che esalta il nostro logo. È per questo che lo vedrete anche in molte aree intorno alla vettura. Abbiamo fatto la stessa esperienza con gli interni, i colori, i materiali e l'interfaccia utente per creare una sensazione olistica del marchio attraverso l'intero design. Un ruolo importante in Cupra è che tutti questi pilastri possono essere interpretati in modi diversi in ogni vettura, mantenendo la personalità unica di ogni modello per creare un costante “effetto wow”. Crediamo che la vettura sia come una famiglia, dove tutti i membri hanno qualcosa in comune ma, allo stesso tempo, ognuno di loro è dotato di una personalità unica.

Le piattaforme elettriche consentono agli ingegneri di realizzare auto dagli abitacoli sempre più spaziosi a parità di ingombri esterni. Per auto dal DNA sportivo come Cupra questo rappresenta un limite o un’opportunità?

"La piattaforma elettrica ha un'architettura diversa e quindi ha pro e contro, ma per un designer c'è sempre l'ambizione di raccogliere la sfida e creare sempre qualcosa di nuovo. Da un lato, le ruote diventano più grandi, migliorando le proporzioni dell'auto, la posizione della batteria tra le ruote, l'allargamento del passo e l'accorciamento degli sbalzi danno al progettista una sensazione di sportività e aumentano lo spazio interno. D'altra parte, a causa della batteria, le auto sembrano un po' più pesanti, quindi è compito del designer creare una leggerezza visiva della vettura con la divisione dei colori. Inoltre, grazie alla speciale tensione che creiamo, possiamo allungare l'auto dando la massima sensazione di velocità visiva".

Quali innovazioni o tendenze future nel design automobilistico pensa che avranno un impatto significativo sull'aspetto e sulla funzionalità delle auto?

"Al giorno d'oggi la tecnologia va molto veloce. Per noi è molto importante non guardare ai concorrenti, ricordando che un'auto impiega dai 3 ai 5 anni per essere sviluppata, quindi se si guarda alla concorrenza, probabilmente quando uscirà l'auto sarà già vecchia. Per questo motivo, preferiamo guardare a diversi settori come fonte di ispirazione, come quello delle scarpe da ginnastica, per i materiali riciclati che utilizziamo per i nostri interni, o i muscoli dell'essere umano, per sviluppare superfici che siano atemporali e che non seguano le tendenze del momento. A mio avviso, in futuro ci saranno altre innovazioni dirompenti e l'elettrico è solo l'inizio. La guida autonoma migliorata dall'intelligenza artificiale creerà nuovi modelli di business all'interno dell'auto che si concentreranno sulle esperienze del conducente. In Cupra amiamo guidare, quindi useremo tutta la tecnologia per enfatizzare le emozioni, per aiutarvi nel vostro modo di guidare, per interagire con l'auto in modo che voi impariate dall'auto e l'auto impari da voi, creando un rapporto molto speciale tra uomini e macchine".

Design e sostenibilità sono oggi due elementi ormai imprescindibili l’uno dall’altro: come è stato interpretato in Cupra questo legame?

"Siamo il marchio più giovane del gruppo Volkswagen e dobbiamo essere all'altezza dei tempi che verranno. Per questo motivo, ci concentriamo sulle nuove generazioni, a volte anche su persone che non sanno guidare, come quelle appartenenti alla cosiddetta generazione Z. Questa nuova generazione è estremamente connessa, neutrale dal punto di vista del genere e molto attenta all'ambiente. Ma l'utilizzo di materiali riciclati non è sufficiente, per questo dobbiamo controllare tutta la catena, non solo dal punto di vista del prodotto ma anche del processo. In Cupra non utilizziamo i classici materiali di pregio come il legno, la pelle o il cromo. Non siamo premium, ma non vogliamo nemmeno esserlo, piuttosto ci concentriamo sulla creazione di nuovi materiali e processi come la stampa 3d o la maglieria 3d, che possono ridurre la quantità di rifiuti e materiali usati. Siamo sostenibili in un modo molto diverso. Un altro buon esempio già in circolazione è l'uso di materiali Seaqual Yarn nei nostri sedili Cupra Born, un materiale creato da bottiglie di plastica riciclate, provenienti dal mare da partner vicini a Barcellona".

Come nasce l'idea di un'auto, da dove si parte a pensarla, poi a disegnarla?

"Nel design lavoriamo parallelamente a progetti a breve termine (da 3 a 5 anni fino alla messa in strada), come per le auto concettuali, per avere uno sguardo al 2030 ed essere in grado di creare una visione e un obiettivo per come potrebbe essere il futuro. Tutto inizia pensando a nuovi concetti, a come mescolare le architetture per creare nuovi animali che possano sorprendere le persone. Incoraggiamo ogni designer a esprimere apertamente il proprio modo personale di vedere un futuro nuovo modello Cupra, perché se il capo definisce una direzione specifica, questo sarebbe uno spreco dell'immaginazione del team. Meglio pensare con tutti i cervelli dello studio che pensare con uno solo, per questo chiediamo al team di progettazione di pensare in modo aperto, di proporre senza avere paura di fallire e di fare cose che ameranno guidare loro stessi. Questo è il modo migliore per avere molte alternative e tirare fuori il meglio".

Qual è la parte più difficile del suo lavoro?

"È difficile rispondere, perché per me questo è il lavoro dei miei sogni. Forse la parte più difficile consiste nel convincere gli altri che il design che proponiamo sia quello giusto. Il design è una disciplina soggettiva, e non è mai giusto o sbagliato, perché ognuno può avere il suo gusto o la sua opinione. Per noi l'aspetto più importante consiste nel cercare di essere autentici e di avere un design onesto, un design che quando lo vedi ti fa sentire come quando lo guidi".

E la cosa che più la rende orgoglioso?

"Lo spirito di squadra per lavorare insieme. A volte abbiamo punti di vista completamente diversi, ma alla fine arriviamo tutti a una decisione comune per le nostre auto. Ci ispiriamo l'un l'altro, ma ci spingiamo anche a migliorare ogni giorno, a trovare cose nuove e a mettere in discussione ogni nostra idea".

Quanto è importante l'apporto giovanile nel disegnare e progettare un'auto Cupra?

"Di solito non vediamo i margini perché il valore più importante di un designer è la sua mentalità. Non importa se è più o meno anziano, ma conta che abbia una mentalità aperta. Non creiamo barriere tra le generazioni, ma di sicuro studiamo ciò che verrà dopo, e sta al designer mantenersi fresco, curioso e continuare ad imparare. Se si fanno le cose con passione, il cielo è il limite".

C’era un discorso, tempo fa, sulla luce del sole che sarebbe molto particolare alle latitudini di Martorell, che avrebbe influenzato e aiutato a tracciare le linee delle auto (Seat e Cupra). Cosa mi può dire a riguardo?

"È vero che la luce che abbiamo a Barcellona è molto speciale e ci permette di percepire le superfici in condizioni perfette, tanto che anche i nostri colleghi del gruppo Volkswagen a volte portano qui le loro auto per il controllo della luce. Devo però dire che l'ispirazione non viene dalle linee che il sole proietta, né dalla tipica immagine di un designer che guarda il mare. In realtà non lavoriamo mai in questo modo. L'ispirazione può arrivare in qualsiasi momento: da uno schizzo, da una conversazione o dalla curiosità di guardare un oggetto da un punto di vista diverso. A mio parere è lavorando sodo, testando, fallendo, immaginando, spingendo e credendo nell'impossibile, che le idee si trasformano in grandi idee".