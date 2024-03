Kia K4, una berlina inedita per il Salone di New York 2024

Kia è pronta a svelare il prossimo 21 marzo 2024 la nuova K4, inedita berlina compatta che punterà su tecnologia ed eleganza delle linee. La vettura potrà inoltre essere ammirata in anteprima mondiale pochi giorni dopo, sotto i riflettori del Salone di New York 2024 che si svolgerà nella Grande Mela dal 29 marzo al 7 aprile.

Kia K4, anticipata da teaser ufficiali

Per stemperare l’attesa del debutto, la Casa coreana ha diffuso alcune immagini teaser ufficiali dell’inedito modello. Le foto a nostra disposizione ci mostrano la silhouette della vettura in penombra, lasciando quindi molto spazio all’immaginazione. Osservando bene le foto è comunque possibile apprezzare l’andamento pulito ed elegante del profilo di quest’auto che sembra sfoggiare forme a tratti sportiveggianti e taglienti, inoltre si scorge anche la forma della coda non troppo pronunciata. Un altro particolare degno di nota sono le maniglie delle porte posteriori che risultano "nascoste" alla base del terzo montante. Purtroppo, non abbiamo invece teaser che ci danno indizi sull’abitacolo che dovrebbe comunque puntare sul comfort e sulla tecnologia.

Motori e meccanica

Anche la parte tecnica e i propulsori restano avvolti nel mistero. Secondo le ultime indiscrezioni non si tratterebbe di un’auto 100% elettrica, anche se non sappiamo se monterà motori a benzina o ibridi.

Solo per l’America

La nuova Kia K4 dovrebbe essere dedicata esclusivamente per il mercato Nordamericano, quindi, almeno per il momento, sembra escluso un suo eventuale debutto nel Vecchio Continente e diconseguenza in Italia. Altre interessanti informazioni verranno diffuse il giorno del debutto.