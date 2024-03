Kia K4, svelato il design della futuristica berlina coreana

Kia va controcorrente e riscopre un segmento che ultimamente risulta un po’ messo da parte, ovvero quello delle berline. La Casa coreana ha infatti svelato in anteprima le forme dell’inedita Kia K4, quattro porte dal design originale e futuristico che però adotta una meccanica a benzina, invece che un powetrain elettrico, come molti si sarebbero potuti aspettare. Pronta al debutto in anteprima mondiale sotto i riflettori del Salone di New York (29 marzo - 8 aprile 2024), la K4 è stata studiata appositamente per soddisfare le richieste del mercato nordamericano.

Kia K4, il design

Il nuovo modello segue il linguaggio stilistico inaugurato dalla K3 e sfoggia un design di sicuro effetto che mescola linee spigolose e tagli netti. Di forte impatto il frontale caratterizzato dalla firma luminosa a forma di “T” e luci diurne a LED che si sviluppano verticalmente. Il cofano è molto muscoloso e l’andamento del tetto slanciato. Decisamente originale l’andamento del montante C posteriore che inoltre integra la maniglia di apertura porta. Completano l’effetto scenico i nuovi cerchi in lega molto aerodinamici.

Abitacolo

Anche l’abitacolo, incentrato sulla tecnologia, prende spunto da altri modelli del Costruttore asiatico. La plancia è dominata dai due display inglobati in una unica cornice, dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale e al sistema di infotainment connesso. Non manca anche il volante a due razze che ingloba numerosi comandi che permettono di tenere sottomano numerose funzioni. Sotto le bocchette centrali di aereazione troviamo invece il tunnel che ospita la tradizionale leva del cambio automatico, oltre ad altri pulsanti fisici e agli ingressi USB.

Motori

Kia non ha rilasciato le specifiche tecniche della K4, soffermandosi al momento esclusivamente sul suo design. L’unica cosa che sappiamo è che la vettura non sarà elettrica, ma adotterà motorizzazioni alimentate a benzina, ma per avere maggiori informazioni sarà necessario attendere la presentazione ufficiale fissata per la fine di questo mese a New York.