Lancia Ypsilon HF Line: look sportivo ma non variano comfort ed efficienza

Il ritorno del marchio HF nella gamma Lancia non riguarda soltanto la versione più sportiva elettrica da oltre 280 cv, ma anche la nuova Ypsilon HF Line, un allestimento pensato per chi desidera un’estetica più grintosa senza rinunciare al comfort e alla facilità di utilizzo tipica della compatta torinese, spinta dall’ormai consolidato ibrido mild del Gruppo Stellantis. La HF Line si inserisce nella gamma come una variante d’immagine, disponibile sia con la motorizzazione mild hybrid da 110 cv sia con quella elettrica da 156 cv, mantenendo la stessa impostazione tecnica degli altri allestimenti. L’obiettivo è chiaro: offrire una Ypsilon dal carattere più sportivo nell’aspetto, ma accomodante e rilassata nella guida. Prezzi a partire da 28.200 euro.

Design ed esterni

Dal punto di vista estetico, la Ypsilon HF Line riprende molti elementi distintivi della più potente HF, reinterpretandoli in chiave meno estrema. La mascherina frontale diventa più grande e rifinita in colore antracite, mentre il logo HF con l’elefantino torna protagonista sul frontale, richiamando la tradizione sportiva del marchio.

Il paraurti posteriore integra un accenno di diffusore che rafforza la percezione sportiva della vettura, mentre i cerchi in lega da 17 pollici con finitura scura completano un look più deciso rispetto alle versioni standard. Nel complesso, la HF Line riesce a trasmettere un’immagine più sportiva e moderna senza stravolgere l’identità elegante e urbana della nuova Ypsilon.

Interni, spazio e tecnologia

L’abitacolo è uno degli elementi più caratterizzanti di questa versione. Lancia ha scelto una combinazione cromatica originale, con rivestimenti in tessuto azzurro per plancia e pannelli porta e un effetto grafico che sfuma dall’azzurro all’arancio nella zona davanti al passeggero. È un ambiente che punta molto sulla personalità, distinguendosi dalla maggior parte delle compatte del segmento.

Il volante con logo HF e la pedaliera in alluminio contribuiscono a creare un’atmosfera più frizzante, mentre i sedili in tessuto nero con cuciture arancioni rafforzano il legame con la tradizione sportiva del marchio. La qualità percepita è buona e l’assemblaggio appare curato, con un’impostazione moderna e tecnologica. L’ergonomia non varia rispetto a quanto già apprezzato sugli allestimenti tradizionali di Ypsilon .

La dotazione comprende sistemi di assistenza alla guida avanzati, come la guida semiautonoma e il monitoraggio dell’angolo cieco, oltre a un sistema multimediale completo con connettività wireless per smartphone. Di fronte al conducente si stagliano due ampi display, entrambi da 10,25 pollici che ben si integrano con l’ambiente elegante e ricercato. A richiesta è disponibile anche il navigatore nativo, che arricchisce ulteriormente l’esperienza a bordo. L’equipaggiamento disponibile di serie è già ricco, superiore alla media del segmento, ma non manca una folta lista di accessori tra cui poter scegliere.

​​Prova su strada e consumi

Alla guida, la Ypsilon HF Line conferma le qualità già emerse nelle altre versioni della nuova compatta Lancia. Il sistema mild hybrid da 110 cv si distingue per la fluidità di funzionamento e per una risposta pronta nell’uso quotidiano, rendendo la vettura piacevole sia nel traffico urbano sia nei percorsi extraurbani. Il cambio automatico a doppia frizione si dimostra rapido e dolce nei passaggi di marcia, contribuendo a una guida rilassata e lineare, senza però rispecchiare quell’ “animo” sportivo che sembra trasparire dall’esterno. Anche il comfort è convincente: le sospensioni assorbono bene le irregolarità del fondo stradale e l’insonorizzazione dell’abitacolo è curata, rendendo i viaggi silenziosi e piacevoli. Si riconfermano le piacevoli sensazioni già registrate con la versione Cassina, che sembrano quasi ricalcare le qualità solitamente attribuibili a vetture di un segmento superiore.

Lo sterzo è preciso, ma morbido e abbastanza demoltiplicato e l’auto si muove con agilità tra le curve, mostrando un equilibrio generale ben riuscito. Proprio per questo, la presenza del marchio HF nell’allestimento fa quasi desiderare un assetto leggermente più sportivo o una maggiore potenza, elementi che avrebbero reso l’esperienza di guida ancora più coinvolgente, tanto da distaccarla dalle versioni tradizionali. Ottimi anche in questo caso i consumi, che si attestano superiori ai 20 km al litro negli ambienti extraurbani, riducendosi a circa 15 km al litro in città e autostrada. La media complessiva registrata è stata di 16,6 km/l. Con temperature più alte il valore può salire ulteriormente.

Prezzi e considerazioni finali

La Lancia Ypsilon HF Line è disponibile a partire da 28.200 euro nella versione mild hybrid e da 37.900 euro in quella elettrica. Si tratta di prezzi che la collocano nella fascia medio-alta del segmento, giustificati da una dotazione tecnologica completa e da un design distintivo, oltre ad un set-up meccanico leggermente rivisto rispetto alle altre compatte del Gruppo Stellantis che condividono la stessa piattaforma.

Nel complesso, la Ypsilon HF Line rappresenta una scelta interessante per chi desidera una compatta elegante e confortevole, ma con un’immagine più sportiva e

. Non è una vera versione sportiva, né vuole esserlo: è piuttosto una Ypsilon pensata per chi apprezza il richiamo alla tradizione HF senza rinunciare alla praticità e alla facilità di guida di tutti i giorni.