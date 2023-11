Leasing sociale, la soluzione per rendere più democratica l'auto elettrica

L'acquisto di un'auto elettrica, oggi, spaventa soprattutto una certa fascia di automobilisti. Senza incentivi validi, è quasi impensabile sostituire la vecchia macchina con motore endotermico, con una a zero emissioni. Eppure, la transizione energetica è una realtà sempre più vicina, e il parco italiano a quattro ruote ha bisogno di un decisivo cambio di rotta. Guardando l'esempio francese, si sta facendo strada il "Leasing Sociale", una misura che permetterebbe ai redditi più bassi di ottenere in leasing (con canone tra i 75 e i 125 euro mensili) un veicolo alla spina, rottamando il vecchio mezzo inquinante. A tal proposito si stanno già registrando i primi incontri tra l'Automobile Club d'Italia e i ministeri coinvolti: Trasporti, Ambiente, Imprese e Made in Italy.

Come potrebbe funzionare il Leasing Sociale

Dunque, come potrebbe funzionare questo nuovo incentivo di stato? Il progetto al vaglio dei ministeri poggerebbe su dei requisiti fondamentali per poter usufruire del leasing, uno su tutti un limite Isee per le famiglie. Oltre a questo, entrerebbe in gioco anche l’età del veicolo da rottamare e il tipo di automobile scelto per sostituirlo. Un ulteriore passaggio potrebbe essere la stipulazione di una graduatoria per le assegnazioni. La rata del leasing potrebbe aggirarsi intorno a un minimo di 75 fino a un massimo di 125 euro. Una scelta che potrebbe rivelarsi più incisiva dell'attuale ecobonus.

L'iniziativa potrebbe partire nel 2024, prima di tutto sotto forma di sperimentazione per poi passare, in un secondo momento, all'affinamento dello strumento. Lo conferma Sticchi Damiani, presidente dell'ACI. Secondo uno studio effettuato da Report Mobility Consumer Index 2023, il 70% degli italiani, vorrebbe comprare un'auto elettrica. A livello di numeri, tuttavia, le immatricolazioni languono. I risultati sono ancora bassi per svariati motivi, tra i quali il prezzo di listino troppo alto. Chissà se questa iniziativa cambierà il trend.

L'esempio della Francia

Guardando in casa francese, si nota quanto la loro formula di Leasing Sociale sia simile al noleggio con riscatto. Per gli automobilisti che desiderano ottenere una macchina elettrica è prevista una rata mensile che non dovrebbe superare i 100 euro. Sarà infatti lo Stato a farsi carico della somma rimanente. Il ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha annunciato che il sistema di prenotazione sarà attivo a partire dal mese di dicembre, per consentire alle famiglie di ottenere le prime auto disponibili dall’inizio del 2024. Il limite di reddito per accedere al leasing sociale in Francia è fissato a 18mila euro.