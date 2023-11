Le cinque auto elettriche con più autonomia in ciclo Wltp

Le auto elettriche continuano la loro “disperata” crociata ai danni delle auto endotermiche, cercando di ritagliarsi il proprio spazio e la propria ragione d’esistenza. In Italia, più che in altri Stati di centro e nord Europa, continuano ad arrancare, totalizzando tutt’oggi meno del 4% del mercato del nuovo. Incertezza, prezzi ancora elevati e un’infrastruttura (più domestica che pubblica) inadeguata di certo non aiutano. Tuttavia, il mondo dell’auto a elettroni continua a correre veloce, quantomeno dal punto di vista dei brand costruttori che, mese dopo mese, non esitano a rimpolpare i listini con modelli di ultima generazione, prevalentemente elettrici e destinati a soppiantare sempre più le nostre care auto a benzina o diesel.

Il tema dell’autonomia è ancora uno scoglio apparentemente insormontabile, un tabù per molti automobilisti, non disposti ad essere vincolati in alcun modo nella scelta e nell’utilizzo della propria vettura. Le auto di più larga diffusione si soffermano intorno ai 350/400 km di autonomia, con molti modelli capaci di arrivare anche a 500 km con un utilizzo cittadino e temperature superiori a 10 gradi. C’è però da dire che molti costruttori hanno anche deciso di proiettarsi verso il mondo delle lunghe distanze, proponendo vetture – solitamente dai prezzi proibitivi e dalle dimensioni ingenti – con batterie vicine ai 100 kWh e percorrenze anche superiori ai 600 km. In questa nostra classifica ci atterremo ai dati dichiarati dai brand, relativi al ciclo di omologazione WLTP, più verosimile e stringente rispetto al passato NEDC ma comunque sovrastimato di almeno il 15/20% rispetto al reale chilometraggio raggiungibile su strada.

5. Mercedes EQE 350+ Advanced - 662 km

Mercedes apre le danze al quinto posto con nuova EQE 350+ Advanced, un allestimento recentemente provato durante la nostra traversata da Oslo a Milano in auto elettrica. Si tratta della berlina di lusso a zero emissioni del brand tedesco, costruita a partire da una piattaforma nativa elettrica e pensata per assicurare il massimo spazio per i passeggeri a bordo e poter stivare, al contempo, una batteria davvero importante nella zona inferiore del telaio. Si tratta di un accumulatore da ben 90 kWh lordi, abbinato ad un motore elettrico sincrono a magneti permanenti collocato sull’asse posteriore, dalla potenza massima di 292 CV e 565 Nm di coppia. Il peso di ben 2.355 kg non la rende di certo un veicolo facile da gestire, ma la sicurezza e la tecnologia disponibili sono da prima della classe. L’autonomia dichiarata dal costruttore tedesco è di ben 662 km, con le altre versioni di Mercedes EQE che possono invece spaziare come autonomia da 472 a 639 km. Prezzo da 84.916 euro.

4. Mercedes EQS SUV - 672 km

Passiamo ad un’altra vettura incredibile della casa di Stoccarda. Stiamo parlando di Mercedes EQS SUV, il non plus ultra del mondo a ruote alte del brand. Massimo lusso, tecnologia ed evoluzione riguardo al mondo dell’auto elettrica. Con i suoi 5,14 metri di lunghezza e la bellezza di 2.695 kg in ordine di marcia, è una delle auto più grandi e pesanti in commercio. Anche lei è stata una nostra compagna di viaggio nel tragitto che ci ha portato da Oslo a Milano. Dispone di una mega batteria da ben 108 kWh, che alimenta un motore sincrono a magneti permanenti collocato sull’asse posteriore, da ben 360 CV e 568 Nm di coppia massima. Il consumo dichiarato è di 18,2 kWh/100 km, con un’autonomia massima teorica di 672 km. Il prezzo è ovviamente importante, a partire da 163.563 euro.

3. Lucid Air Pure - 725 km

Per chi non la conoscesse, Lucid Motors è un’azienda americana, costruttrice di automobili elettriche di lusso. Attualmente è stata presentata la sola Lucid Air, super berlina aerodinamica la cui lunghezza è di ben 4,97 metri, per quasi 2 metri di larghezza e solo 1,41 m di altezza. È alimentata da una grandissima batteria da ben 118 kWh, che alimenta due motori elettrici la cui potenza combinata arriva a 1.111 CV e 1.390 Nm di coppia. Nonostante infatti il peso superiore a 2.350 kg, è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, diventando così una delle auto più veloci in commercio. L’autonomia omologata con il ciclo WLTP è quindi di ben 725 km, tra le migliori di sempre, con un consumo teorico di 18,5 kWh/100 km. Al cambio attuale, la Lucid Air Pure presenta un cartellino di circa 75.000 euro ma, se venisse importata, la cifra potrebbe tranquillamente schizzare oltre i 100 mila euro tra tasse e costi logistici.

2. Mercedes EQS 450+ Luxury - 780 km

Sul secondo gradino del podio ritorna una vettura a marchio Mercedes. Si tratta dell’auto che, per diversi mesi, ha detenuto il record di autonomia massima, assicurata da un bel pacco batterie ma soprattutto dall’elevatissima efficienza aerodinamica. La versione capace di totalizzare ben 780 km di autonomia da ciclo WLTP è la Mercede EQS 450+ Luxury, tra l’altro l’allestimento di “accesso” alla gamma di EQS, che presenta un prezzo di listino di 133.490 euro. Nella zona inferiore della piattaforma trova posto un pacco batteria da 108 kWh, ad alimentare il motore elettrico posteriore 333 CV e 565 Nm di coppia massima. In questo modo l’autonomia arriva alla bellezza di 780 km da ciclo WLTP, con un consumo medio di 14,8 kWh/100 km. Anche per lei dimensioni e peso sono davvero ingenti, con 5,22 metri di lunghezza e 2.480 kg di massa.

1. Zeekr 001 140 kWh - >850 km

E arriviamo infine all’auto che sembra aver sbaragliato la concorrenza, colei che è riuscita a rubare il trono alla Mercedes EQS. Si tratta della Zeekr 001, una berlina coupè del colosso automotive cinese Geely. Linee futuristiche, interni minimali e tecnologici e un pacchetto meccanico da far invidia a qualsiasi altra vettura elettrica. Anche la 001 è davvero imponente, con 4,96 metri di lunghezza e all’interno del passo da 3 metri ospita un pacco batterie immenso, forse il più grande mai installato su un’auto stradale: 140 kWh. Secondo quanto riporta il marchio, le nuove batterie CTO 3.0 Qilin di CATL, possono assicurare una migliore efficienza energetica (fino al 13%) rispetto alle tecnologiche 4680 utilizzate da Tesla. Saranno solo 1.000 le unità immatricolate di questo modello, altrimenti si potrà optare per il modello con batterie da 100 kWh (la cui autonomia in ciclo WLTP scende intorno ai 620 km). Per questa versione limitata, infatti, il costruttore cinese ha dichiarato un valore superiore ai 1.000 km, ma con un ciclo omologativo ben più ottimista di quello in vigore in Europa, che invece la posiziona in un range tra 850 e 900 km. Al cambio attuale Yuan/Euro, la nuova Zeekr 001 potrebbe costare sui 53 mila euro. Arriverà in Europa inizialmente per Olanda e Svezia e, anche per lei, il peso è superiore ai 2.400 kg.