Maserati “folgorata”: arriva la Grancabrio Folgore. E non solo

Maserati “folgorata” sulla via dell’elettrico. Sarà, infatti, il primo marchio “luxury” a presentare una gamma completamente a batteria a partire dal 2028. Una sfida coraggiosa quella celebrata in pompa magna con una grande kermesse alla Fiera di Rimini. E soprattutto l’occasione per presentare alla stampa internazionale e ai concessionari la GranCabrio Folgore (termine che identifica un modello del Tridente 100% elettrico) e Grecale Folgore.

Sfida anche per le fabbriche

La prima, made in Mirafiori, stabilimento di Stellantis in forte sofferenza, la seconda prodotta a Cassino, altro impianto del gruppo alle prese con un momento complesso. Fiducioso l’ad di Maserati, Davide Grasso: “Oggi scriviamo il futuro, questo momento è meraviglioso, siamo padroni del nostro destino, siamo leader del cambiamento e andiamo all’attacco. Il futuro è ora”.

Massime prestazioni



Il sistema Folgore è basato su una tecnologia a 800 V e offre prestazioni importanti coniugate con il comfort e l’eleganza tipica del Tridente, grazie ai tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW: potenza massima di 830 cavalli e standard di 761 cv. La batteria da 92,5 kWh permette un’autonomia da 419 a 447. Quattro le modalità di guida: Max Range, GT, Sport e Corsa. Velocità massima di 290 orari e accelerazione 0-100 in 2,8 secondi.

Listino “controcorrente”

Particolare non di poco conto è il listino che vede queste Maserati Folgore costare meno delle corrispondenti versioni con motore endotermico V6 Nettuno: 210mila euro la GranCabrio Folgore e 235mila il modello con alimentazione a benzina; 202mila euro per la GranTurismo Folgore rispetto ai 227mila della GT V6. Una strategia, quella sui prezzi, di certo “controcorrente” per spingere il più possibile le due sportive con la spina.



Tra spettacolo e incertezze

Per il lancio della gamma Folgore, la Casa del Tridente ha fatto le cose in grande, tra scenografie, ospiti e testimonial. Un modo per far vedere che il marchio - alle prese con un periodo difficile tra produzione in calo, uscite incentivate dei lavoratori, una gamma all’osso dopo gli stop a Levante, Ghibli e Quattroporte, la fine all’Innovation Lab di Modena - tiene duro (il prossimo anno lo storico sito di Modena spera di rialzare la testa con la versione Folgore della MC20) punta sull’immagine italiana, guarda avanti e alla completa elettrificazione, seppur con la dovuta prudenza. Ripensamenti, infatti, su questa pianificazione, non sono esclusi visto l’andamento della domanda di auto elettriche e i possibili cambi di rotta politici dopo le elezioni Ue di giugno e quelle per la Casa Bianca a novembre.

Le parole dell’ad Davide Grasso



"L'elettrificazione è una grande sfida e una grande opportunità - afferma Grasso - ma il mondo si sta muovendo verso l'elettrico con ritmi diversi: noi siamo un brand globale del lusso e vogliamo dare la possibilità ai nostri clienti di scegliere. Per questo non voglio vincolarmi a date sulla fine della produzione del termico, che potrà variare nei vari mercati in base alla domanda".

Un testimonial molto “salato”: Damiano dei Måneskin



Dicevamo dei testimonial scelti per la gamma Folgore. Il colpo, sicuramente salatissimo, riguarda l’ingaggio di Damiano David, frontman dei Måneskin, che sarà protagonista della campagna “It turns you on” con un filmato di 90 secondi girato dal regista Gabriele Mainetti.

Il video verrà diffuso in 40 Paesi e, come sottolinea Giovanni Perosino, direttore marketing e comunicazione del brand, "richiama le tipiche atmosfere della Dolce Vita".