Mazda 2 Hybrid e Suzuky Swift, le piccole giapponesi pronte a sfidare le città

L’Italia, che Paese straordinario. Nessun altro territorio al mondo può vantare un patrimonio storico -architettonico così ricco e variegato. Lo Stivale è animato da città d’arte pregne di ogni tesoro, e da borghi di ammaliante fascino e tradizione. Perdersi nei loro vicoli stretti e in quei dedali di stradine lastricate, biglietto da visita di un’infinità di località italiane, è un attimo. Quindi, la domanda sorge spontanea: “quale automobile potrebbe fare al caso nostro?”. In soccorso al quesito arriva la batteria di giapponesi ne terribili, tra le quali figura la nuova Suzuki Swift. In un panorama a quattro ruote che constata l’inesorabile aumento dei volumi, la quarta generazione della compatta tutto pepe riveste il ruolo della ribelle che non vuole sottostare alle regole contemporanee. La Swift, infatti, rimane un’auto pensata per chi da una vettura richiede agilità, brillantezza e affidabilità in appena 3,86 metri di lunghezza. Ma c’è di più. La nuova Swift è un inno alla determinazione nel confermare quanto di buono è stato scritto in questi venti anni, perché tanto è passato dal lancio della prima generazione, e alla voglia di stupire inserendo qualche ingrediente in più per dare al grande pubblico un piatto appetitoso da gustare al volante. Seppur la cultura nipponica sia considerata conservatrice, in fatto di automobili è raro ammirare una continuità stilistica come quella portata avanti dalla Swift. Il look resta originale, reso più moderno dai nuovi fari a LED con firma a “L” e dalla massiccia mascherina a nido d’ape, ma tremendamente familiare, ed è inevitabile riscontrare nei suoi lineamenti un filo rosso con il passato.

L’abitacolo è un concentrato di pragmatismo e tradizione, nel quale la modernità evidenziata dallo schermo touch da 9”al centro della plancia si amalgama in modo splendido con i tasti fisici della climatizzazione e con il quadro strumenti analogico. La novità è il motore a 3 cilindri ibrido-benzina, 1.0 litri da 83 CV. Un aspirato che garantisce consumi contenuti, basse emissioni e un temperamento brillante. In fondo, l’auto pesa meno di 1.000 kg, anche in configurazione 4x4 AllGrip. La nuova Swift parte da 22.500 euro, ma di serie offre tutto quanto, l’unico optional è la vernice metallizzata. Accanto alla compatta di Hamamatsu scintilla anche la connazionale di Hiroshima: la Mazda 2.

Quest’ultima, gemella della Yaris ibrida e realizzata insieme a Toyota, ha un propulsore ibrido da 116 CV frutto della collaborazione di un benzina da 1.5 litri da 92 CV insieme ad un elettrico da 59 kW. Il dato più impressionante è quello dei consumi: dai 3,8 ai 4,2 litri ogni 100 chilometri. Il motore è capace di affrontare bene le situazioni urbane ed extraurbane, anche quando si affrontano curve in salita a una velocità più sostenuta.

Piacevole lo sterzo, segue bene anche nel misto stretto.

Non esce dalle curve con una coppia mostruosa, ma riesce ad avere l'importante aiuto dell'elettrico e, soprattutto, permette di guidare con un ritmo allegro senza andare a far crescere i consumi, a differenza di altri tre cilindri benzina che possono consumare poco se guidati col piede felpato, ma non essendo ibridi quando premiamo a fondo cambiano faccia e fanno salire la media in maniera importante.Mazda 2 Hybrid ha un passo di 2,56 metri, propone una buona abitabilità e prestazioni rispettabili anche per il bagagliaio (286 litri), in considerazione delle dimensioni generali della vettura contenute (3,94 metri di lunghezza).All'interno compare il nuovo infotainment da 10,5" molto fluido, semplice e completo grazie al supporto di Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Anche la strumentazione è digitale, 12,3", e c'è un head-up display che proietta sul parabrezza le informazioni principali del tachimetro e della navigazione. Prezzi a partire da 24.990€, cifra che però viene abbattuta da uno sconto Mazda senza rottamazione di 4.000€ .