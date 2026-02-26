Mazda CX-6e: al via la prevendita con Power Bonus

Dopo l’anteprima al Salone dell’Auto di Bruxelles e la presentazione italiana al MAXXI di Roma, Mazda apre ufficialmente la fase di prevendita della nuova Mazda CX-6e introducendo l’iniziativa Power Bonus, già sperimentata sulla Mazda6e.
L’obiettivo è chiaro: accompagnare il cliente verso l’elettrico con un pacchetto di vantaggi economici immediati e strumenti concreti per la gestione quotidiana della ricarica.
Mazda CX-6e Power Bonus: sconto e bonus energia
Il Power Bonus garantisce un beneficio complessivo fino a 3.250 euro. La formula prevede:
2.250 euro di sconto in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi usato con adesione al finanziamento Mazda Advantage
1.000 euro di bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App.
L’iniziativa è valida fino al 30 giugno 2026 e prevede un tasso agevolato del 4,99%.
Parallelamente, Mazda propone la CX-6e anche con la formula Mazda Rent2, il noleggio a lungo termine “tutto incluso”.
Per le aziende e partite IVA il canone parte da 495 euro al mese (IVA esclusa) con anticipo di 5.500 euro e percorrenza di 10.000 km annui su 36 mesi.
Per i privati il canone parte da 589 euro al mese (IVA inclusa) con anticipo di 6.700 euro e durata di 36 mesi.
È inoltre previsto uno sconto dedicato per i titolari di partita IVA: il prezzo di listino di 46.750 euro può scendere a 43.600 euro in caso di permuta o rottamazione, sempre tramite finanziamento Mazda Advantage.
Anche la Mazda6e mantiene il proprio Power Bonus, con un vantaggio complessivo di 2.800 euro (1.800 euro di sconto e 1.000 euro di bonus energia) e un finanziamento con tasso agevolato al 3,99%.
Il bonus energia viene gestito attraverso la Mazda Charging App, che consente di accedere a una rete europea di colonnine pubbliche, verificarne disponibilità e potenza in tempo reale, avviare o interrompere la ricarica e pagare direttamente dallo smartphone.Senza abbonamento e con interfaccia multilingue, l’app rappresenta uno degli strumenti centrali nella strategia di semplificazione dell’esperienza elettrica Mazda.
Con CX-6e e Mazda6e, il marchio giapponese rafforza così la propria presenza nel segmento BEV, puntando su leve finanziarie e servizi integrati più che su dichiarazioni di principio.