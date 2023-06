Mazda MX-30 R-EV, anteprima nazionale della futuristica plug-in con motore rotativo

Una nuova rivoluzione della mobilità sostenibile arriva da Hiroshima ed esattamente da Mazda che oggi, nella suggestiva cornice del MIMO (Milano-Monza Motor Show) ha svelato in anteprima nazionale la nuova Mazda MX-30 R-EV.

Mai più “ansia da ricarica”

Rivoluzionaria perché la MX-30 R-EV sfrutta un futuristico powertrain ibrido plug-in che ha ben poco da spartire con i tradizionali motori “ricaricabili alla spina” che noi conosciamo. La vettura infatti regala le emozioni e la guida in una vettura elettrica che può essere ricaricata con un cavo alle colonnine e alle stazioni di ricarica, ma che può contare anche su un motore rotativo a benzina (storico brevetto di Mazda utilizzato in passato con successo dalla Casa nipponica) che funge da generatore (quindi non è collegato alle ruote) offrendo nel bisogno fino a 600 km di autonomia. Questo powertrain dice quindi addio alla cosiddetta “ansia di ricarica”, permettendo così di usufruire di tutto il piacere della spinta di un motore elettrico anche nei viaggi più lunghi.

Motore 100% elettrico

Entrando nel dettaglio, scopriamo che la MX-30 R-EV è spinta da powertrain ibrido che abbina un potente motore 100% elettrico da 170 CV e 260 Nm di coppia, alimentato da una batteria molto compatta agli ioni di litio da 17,8 kWh che garantisce 85 km in modalità puramente elettrica.

Ricarica veloce

La ricarica di questa batteria può essere effettuata con un tradizionale cavo, in monofase e trifase (in CA), a cui si aggiunge la ricarica rapida (in CC). Sfruttando la ricarica rapida da 36 kW, la batteria si ricarica dal 20% all’80% in appena 25 minuti. Utilizzando la normale ricarica (CA) trifase da 11 kW, il pacco batterie viene riempito di energia in circa 50 minuti, che salgono a 1 ora e 30 con la monofase da 7,2 kW.

Motore rotativo come generatore

La trovata rivoluzionaria si nasconde nel motore rotativo Wankel di 830 cm3 con 74 CV a 4.700 giri dotato di serbatoio di benzina da 50 litri che non è collegato alle ruote, ma funge da generatore per il motore elettrico, regalando a quest’ultimo un’autonomia extra di ben 600 km.

Versione limitata Edition R per celebrare il ritorno del Wankel

La Casa di Hiroshima ha deciso di festeggiare il ritorno dell’iconico motore Wankel con la Mazda e-Skyactiv R-EV, declinata in edizione limitata “Edition R”, offerta ad un prezzo di 45.650 euro. Questa speciale edizione si distingue per dettagli estetici specifici, tra cui spiccano i cerchi in alluminio, studiati per offrire la massima efficienza aerodinamica, e la livrea esterna Maroon Rouge Metallic. Quest’ultima rende omaggio alla Mazda R360 Coupé. Le altre “chicche” includono tappetini specifici e sedili con poggiatesta ricamato.

Prezzi e vantaggi

La Mazda MX-30 R-EV viene proposta ad un prezzo di listino che parte da 38.150 euro. I clienti che prenoteranno la vettura entro il 31 marzo potranno offrire fino a 8.500 euro di vantaggi.