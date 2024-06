Mazda MX-30 R-EV, una nuova ed interessante offerta per l’elettrica senza ansia di ricarica

Ascolta ora 00:00 00:00

Il noleggio a lungo termine è una formula che sta prendendo sempre più piede tra gli italiana e grazie a Mazda può essere sfruttata per mettersi al volante della futuristica Mazda MX-30 R-EV approfittando di un’offerta particolarmente conveniente.

Mazda MX-30 R-EV, da 289 euro al mese + IVA

LA Casa di Hiroshima propone infatti per la Mazda MX-30 -EV la formula di noleggio a lungo termine Mazda Rent che permetterà a tutti i clienti che la sottoscriveranno entro il 30 giugno 2024 di avere l’elettrica senza ansia di ricarica da 289 euro al mese + IVA, senza versare nessun tipo di anticipo. Questa allettante proposta è diventata realtà grazie al supporto di Mazda unito agli incentivi statali ancora disponibili sulla fascia 21-60 g/km di CO2.

L’elettrica senza ansia di ricarica

La MX-30 R-EV è un’elettrica rivoluzionaria perché grazie alla sua tecnologia elimina la cosiddetta “ansia da ricarica”. La vettura vanta infatti un’autonomia in elettrico di 85 km, più che sufficiente a soddisfare le esigenze quotidiane di spostamento della maggior parte delle persone. Grazie però alla presenza del motore rotativo che funge da generatore del motore elettrico è possibile affrontare distanze nettamente maggiori. Mazda MX-30 R-EV ha una batteria da 17,8 kWh, ricaricabile sia in corrente alternata (11 kW) che continua (36 kW), ma terminata la carica l’energia viene attinta dal motore wenkel che sfrutta il serbatoio dai 50 litri. La potenza del motore elettrico invece di 170 CV che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi.

L’esperto riponde

Per tutte le persone che hanno dubbi o domande da porre sul mondo delle vetture a zero emissioni, da oggi sarà possibile interagire con “l’Esperto Mazda” inviando domande e richieste di informazioni di qualsiasi tipo su questo argomento.

Le domande potranno essere inoltrateal numero +39 320 299 18 57, in questo modo si potranno ottenere le risposte desiderate direttamente da un team di esperti che fornirà supporto e consulenza gratuita. Gli esperti risponderanno durante i giorni feriali ​dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00, ma la chat è attiva 7/7, h24.