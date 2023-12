La Mercedes SL più potente di sempre

La Mercedes SL, iconica spider della Casa di Stoccarda, amplia verso l’alto la propria offerta con l’introduzione dell’inedita versione denominata Mercedes-AMG SL 63 S E Performance. Questa nuova variante top di gamma della roadster teutonica è spinta da un powertrain ibrido Plug-in in grado di sprigionare una potenza complessiva di ben 816 CV, cosa che la rende la Mercedes SL più potente di tutti i tempi.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, il design

L’SL 63 E Performance sfoggia un look ancora più aggressivo che lascia intuire le incredibili performance di cui è capace, anche se la linea pulita e armonica della vettura non viene intaccata. Sui passaruota troviamo i "E Performance", inoltre non mancano monta cerchi in lega AMG da 20 pollici (optional da 21 pollici) e nella parte posteriore spicca un inedito estrattore da cui spuntano i terminali di scarico dalla forma trapezoidale. Non manca un nuovo sistema di aerodinamica attiva studiato per ottimizzare i flussi d’aria ad alte prestazioni.

Abitacolo sportivo e hi-tech

La Mercedes-AMG SL 63 S E Performance sfoggia all’interno dell’abitacolo un perfetto mix di eleganza e sportività che abbiamo potuto apprezzare sulle altre SL, così come l’abitabilità che include due posti anteriori molto comodi e due posti posteriori di fortuna. Non mancano i sedili sportivi AMG regolabili elettricamente e il pacchetto Energizing Plus disponibile a richiesta, così come i sedili Performance AMG. La plancia è dominata dal grande schermo verticale da 11,9 pollici dedicato all’infotainment MBUX, ora dotato di grafiche e funzioni specifiche per il powertrain plug-in. Dietro il volante a tre razze con comandi multimediali spicca invece la strumentazione 100% digitale altamente settabile.

Motore V8 ibrido plug-in

La parte più eccitate di questa vettura è ovviamente il suo cuore ibrido plug-in che abbina un motore V8 biturbo AMG da 4.0 litri da 612 CV istallato sull'asse anteriore ad un'unità elettrica da 204 CV posizionato sull'asse posteriore. Complessivamente vengono erogati tramite la trazione integrale AMG Performance 4MATIC ben 816 CV e fino a 1.420 Nm di coppia massima.

Prestazioni e autonomia

Potenza e coppia vengono gestite dalla trasmissione AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, mentre le prestazioni dichiarate parlano di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e di una velocità massima di ben 317 km/h. Il motore elettrico è alimentato da una batteria da 6,1 kWh che permette di viaggiare in modalità 100% elettrica per 13 km. Il guidatore può “modellare” le performance della vettura scegliente le varie modalità di guida dell’AMG DYNAMIC SELECT: "Electric", "Battery Hold", "Comfort", "Smoothness", "Sport", "Sport+", "RACE" e "Individual".

Assetto intelligente

Le elevate prestazioni offerte dalla SL 63 S E Performance hanno richiesto un assetto ad hoc, infatti troviamo gli ammortizzatori AMG Active Ride Control con regolazione semi-attiva del rollio, abbinati all'asse posteriore sterzante. I bollenti spiriti vengono invece tenuti a bada da un impianto carboceramico con dischi da 420 mm all'anteriore e da 380 mm dietro.

Prezzo

Al momento non sono stati ancora comunicati i prezzi e i relativi tempi di commercializzazione della vettura per il mercato italiano.