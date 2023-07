Mercedes-Benz GLC: arrivano due versioni griffate AMG

Il SUV Mercedes-Benz GLC affila gli artigli e propone sul mercato due nuove varianti ultra sportive, a cura di AMG; la divisione performance di Affalterbach. Nella fattispecie, le neonate sono le AMG GLC 43 4MATIC e AMG GLC 63 S E PERFORMANCE, che arriveranno sulle strade italiane nel corso dei prossimi mesi. Una doppia proposta ad alte prestazioni, ma dalla fruibilità differente; la prima più docile, la seconda più estrema.

Esterni e abitacolo rivisti

Il SUV tedesco si presenta in scena con un body kit dedicato, che offre una linea aggressiva e arrembante. Catturano lo sguardo al primo impatto tanto la calandra dal nuovo disegno, quanto il paraurti con prese d'aria maggiorate e splitter dall'inedito taglio. Al posteriore, invece, compare un nuovo paraurti e un ampio diffusore che sottintende il temperamento focoso della vettura. Presenti anche dei gustosi terminali di scarico rotondi su AMG GLC 43 4MATIC e trapezoidali su AMG GLC 63 S E PERFORMANCE.

Facendo un salto all'interno, scorgiamo dei sedili AMG rivestiti in pelle Artico e in microfibra Microcut AMG. A richiesta sono opzionabili dei sedili rivestiti in pelle Nappa. Quest'ultima si ritrova anche sul volante della AMG GLC 43 4MATIC, che diventa sempre in pelle nappa o in microfibra MICROCUT sulla AMG GLC 63 S E PERFORMANCE. Il sistema di infotainment MBUX presenta delle schermate specifiche, come la funzione AMG TRACK PACE (optional sulla 43 4MATIC) che è in grado di registrare più di 80 dati specifici della vettura, dalla velocità all'accelerazione, passando per l'angolo di sterzata quando si corre in pista. Bella anche la nuova grafica "Supersport" che consente di visionare le impostazioni scelte per motore, sterzo e sospensioni.

Le prestazioni delle nuove Mercedes-AMG GLC

Abbiamo detto come le due versioni siano votate alle performance, e questo non è di certo un errore. Per comprendere al meglio il loro campo d'azione, ci avvaliamo dei numeri. La AMG GLC 43 4MATIC adotta sotto al cofano un 4 cilindri turbo da 2 litri di cilindrata Mild Hybrid che sviluppa una potenza di 310 kW (421 CV) con 500 Nm di coppia. L'accelerazione da 0 a 100 km/h si registra in 4,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Questo propulsore è abbinato al cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. La trazione è ovviamente integrale.

La AMG GLC 63 S E PERFORMANCE, invece, ha invece un powertrain Plug-in Hybrid composto da un motore termico 4 cilindri turbo da 2 litri di cilindrata e potenza che tocca i 350 kW (476 CV), abbinato a un'unità elettrica da 150 kW (204 CV) collocata sull'asse posteriore. La potenza di sistema raggiunge la soglia dei 500 kW (680 CV) con ben 1.020 Nm di coppia. Anche in questo caso la trasmissione è automatica a 9 rapporti e la trazione integrale 4MATIC+. Stavolta la velocità massima è limitata elettronicamente a 275 km/h, mentre lo scatto da fermi a 100 km/h avviene in appena 3,5 secondi. Entrambe le Mercedes-AMG possono contare su un assetto specifico e sulla modalità di guida AMG Dynamic Select, oltre alle sospensioni AMG Ride Control.