Mercedes-Benz GLC Coupé, primo contatto su strada

Lo stile c'è, la sostanza pure, ma a questo bel pacchetto bisogna sommare pure dotazioni da sballo e prestigio. La nuova Mercedes-Benz GLC Coupé si rinnova, rispettando la tradizione, ma migliorando una lunga serie di aspetti. Stilisticamente un occhio distratto potrebbe non avvertire i tanti cambiamenti, eppure basti guardare ciò che i tecnici di Stoccarda hanno fatto per il loro SUV sportivo: 0,28 cx risepetto al precedente di 0,30. L'aerodinamica non è di certo un parametro da sottovalutare, poiché grazie a quella si sta meglio in strada e si consuma di meno. La massiccia dose di tecnologia a bordo, sommata a un insonorizzazione da primato, rende l'esperienza di viaggio sulla GLC Coupé da prima classe. Noi lo possiamo testimoniare grazie a un test drive che da Verbania ci ha condotti fino a Milano.

Il comfort prima di tutto

La plancia ha uno sviluppo ordinato e in linea con altri modelli di alta gamma di Mercedes, dove la sfera digitale recita la parte del leone. La qualità percepita è elevata, merito di materiali pregiatissimi e di un sistema di luci ambient che, a loro volta, riescono a cullare e rilassare chiunque si sieda a bordo di questo veicolo premium. Dicevamo della multimedialità di questa vettura, che viene esalta da una strumentazione e da un infotainment completamente digitali ma che, a differenza delle ultime tendenze, risultano separati e non riuniti in un unico pezzo. Dunque, il driver può perdersi in uno schermo da 12,3 pollici posto di fronte a lui, mentre al centro della plancia è posizionato quello da 11,9 pollici.

La GLC Coupé possiede l'ultima versione del sistema MBUX, che prevede un menu semplificato e un'interattività più intelligente rispetto al passato, grazie a un maggior numero di funzioni connesse. Sono quarantuno i ''Digital Extras'' che possono essere introdotti tramite abbonato al Mercedes Connect Package, che prevede un costo di 14,90 euro al mese o di 149 euro in un anno.

Motorizzazioni elettrificate

Mercedes-Benz vuole soddisfare l'appetito di ogni cliente e per riuscirci nel migliore dei modi, offre una gamma di motori ricca e attuale. Tutti quanti i propulsori, a 4 o 6 cilindri, sono elettrificati con tecnologie mild hybrid o plug-in hybrid, con potenze che vanno da 220 a 389 cavalli. L'alimentazione può essere benzina o diesel. La cosa che rende ancora più interessante la nuova GLC Coupé è che tutte le vetture dispongono di serie del cambio automatico a 9 rapporti e della trazione integrale 4Matic, una soluzione ideale per avere un controllo della strada perfetto in ogni condizione.

Mercedes-Benz GLC Coupé, prova su strada

Mettere le mani sulla Mercedes-Benz GLC Coupé 300 ci pone di fronte alla conoscenza di un motore plug-in hybrid a gasolio da 333 CV. Non bisogna farsi illusioni, nonostante la piacevolezza e la dolcezza del suo fluttuare su strada, qualora si voglia azzardare un'accelerata il SUV tedesco risponde in modo brillante: basti pensare che lo scatto 0-100 km/h avviene in 6,4 secondi. La batteria da 31,2 kWh consente fino a 130 km di autonomia in modalità elettrica ma, in ogni caso, il quattro cilindri diesel tiene alla frusta i consumi, che si aggirano intorno ai 5 l/100 km in extraurbano. La ricarica dal 10 all'80% va da circa 20 minuti in corrente continua a 60 kW di potenza a due ore e mezza in corrente alternata a 11 kW.

Sui sentieri di montagna e nelle piccole vie di paese, l'agilità della GLC Coupé è un altro motivo di gradita sorpesa. Il merito è del sistema "quattro ruote sterzanti", disponibile a richiesta, che rende sgusciante questo SUV da quasi 4,8 metri in modi impensabili. Il suo funzionamento è tremendante efficace, le ruote posteriori si inclinano in senso contrario a quelle davanti nelle svolte, mentre in autostrada si inclinano dalla stessa parte di quelle anteriori, per permettere all'auto di essere più stabile e al volante di risultare meno sensibile. Gli ADAS di ultima generazione rendono il viaggio ancora più sicuro, mentre la navigazione in realtà aumentata è una piccola chicca che rende l'esperienza ancora più coinvolgente.

Il listino prezzi

Ovviamente questo cocktail ben calibrato di lusso e modernità, di tecnologia e prestazioni, prevede un listino prezzi che parte da 70.922 per arrivare fino 88.417 euro. La 300 de plug-in della prova, invece, è acquistabile da 85.758 euro. Insomma a ognuno il suo, sapendo che le auto sono ampiamente personalizzabili e configurabili tramite la lunga lista di optional in gamma.