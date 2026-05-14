Con Mercedes GLC elettrica si viaggia nell’hyperspazio

Benvenuti nell’hyperspazio. A dare il benvenuto a bordo della nuova Mercedes-Benz GLC elettrica, c'è l’MBUX Hyperscreen, il monitor panoramico che con i suoi 99,3 centimetri di lunghezza è lo schermo Mercedes-Benz più grande che si può. Con le luci d’ambiente calde che trasformano il tetto panoramico Sky Control in un cielo notturno con 162 stelle integrate nella superficie del vetro, tetto che si puó far diventare opaco o trasformarlo con chiari e scuri artistici, si ha l’esclusiva sensazione Welcome Home di Mercedes-Benz, fatta di comfort e sicurezza per chi sta al volante e per i passeggeri. Con un’ambizione: accolti dalla calandra ispirata alle storiche berline Mercedes. che si illumina con 900 Led, mentre il posteriore può trarre in inganno perché è poco identitario, tutto è fatto in modo che chi viaggia chiuda le porte e si senta a casa.

Guidare a questo punto puó sembrare un optional. Eppure Mercedes GLC, uno dei 40 lanci che entro il 2027 farà Mercedes Benz e che costituiranno un’offensiva epocale per il marchio tedesco, offre un'esperienza di guida altrettanto appagante in un viaggio che con un’autonomia può arrivare fino a 713 chilometri dichiarati, con brevi pause di ricarica perché fa fino a 303 chilometri di “pieno” in 10 minuti, garantita dalla funzione di prenotazione integrata per le stazioni di ricarica.

Nel test drive che da Firenze ci ha portato sulle montagne dell’appennino toscano, direzione Abetone fino all’Oasi Dynamo, la prima riserva naturale italiana affiliata al WWF, GLC 400 4MATIC da 360 kW e 490 CV di potenza che consentono di scattare da 0 a 100 km in 4.3 secondi, la motorizzazione top della gamma e l’unica disponibile al momento del lancio che precede altri quattro modelli, ha mostrato tutte le sue doti, abile non soltanto a sfruttare il motore elettrico, con il sistema frenante One-Box che assicura una decelerazione fluida e costante, consentendo di sfruttare il recupero di energia e la frenata. Nei percorsi sterrati più impervi tra i boschi e le pareti di ginestre, le sospensioni pneumatiche intelligenti derivate della Classe S, garantiscono di assimilare bene le asperità di qualsiasi tipo di fondo stradale ottimizzando il comfort di guida e trasformando l’auto in una sorta di tappeto volante. L’asse posteriore sterzante di 4,5 gradi le consente un'agilità eccezionale tra i tornanti, mentre le manovre più impegnative sono agevolate dai sistemi MB Drive che utilizzano fino a dieci telecamere esterne, cinque sensori radar e dodici sensori a ultrasuoni per offrire un'assistenza alla guida da first class.

Ed eccola in posa tra le opere d’arte del museo Oasys Contemporary Art and Architecture, dove le sculture parlano con la natura, cosí come Mercedes GLC, che si prepara a confermare il primato di suv bestseller del marchio con 100mila esemplari venduti dal 2008, conversa con chi la guida grazie a due sistemi di intelligenza artificiale che come il cervello umano orchestrano i pensieri, i sensi e le azioni, integrano e controllano ogni aspetto, dall'infotainment alla guida automatizzata, dal comfort della carrozzeria alla ricarica sfruttando anche chip

estremamente potenti in grado di eseguire 254 trilioni di operazioni al secondo. Insomma un viaggio nell’hyperspazio a 360 gradi. Prezzo da 72588 euro per la versione Advanced che sale a 88.875 per l’allestimento premium Plus.