Michelin Alpin 7, una nuova generazione dello pneumatico invernale

Michelin Alpin 7 rappresenta un’ulteriore e nuova generazione dell’apprezzato pneumatico invernale del produttore francese.

Omologato secondo la nuova normativa EU (Regolamento Europeo R117-04), il nuovo pneumatico Michelin Alpin 7 ha superato il nuovo test relativo alla soglia di aderenza sul bagnato di uno pneumatico usurato.

Rispetto alla generazione precedente, gli spazi di frenata sono inferiori del 6%, in presenza di strade innevate. Migliora l’efficienza energetica del 9% rispetto al suo predecessore.

È adatto a qualsiasi tipologia di vettura, che sia con alimentazione ibrida, elettrica o termica, il nuovo pneumatico invernale Michelin Alpin 7 affianca altri due modelli 100% invernali della gamma Michelin, il Pilot Alpin 5 e il Pilot Alpin 5 SUV.

Come si comporta sull’acqua il nuovo Michelin Alpin 7

Secondo i test condotti dall’UTAC, nel nord della Finlandia, lo scorso dicembre 2023, il nuovo Alpin 7 ha dimostrato tutta la sua validità in condizioni avverse: massima sicurezza su strade bagnate e innevate, migliori prestazioni sulla neve, un’ottima durata chilometrica (principio in linea con la filosofia Michelin) e un basso consumo energetico (indispensabile nell’era della sostenibilità).

Cambia anche la mescola rispetto al passato, il nuovo pneumatico è stato progettato per garantire un’aderenza ottimale in accelerazione, frenata e curva in presenza di basse temperature (dai 7 gradi in giù).

Novità anche per il battistrada direzionale, cresce la quantità di lamelle nella scultura, migliore è l’aderenza su strade bagnate e innevate.

In linea con la filosofia Michelin, il nuovo design dell’Alpin 7 consente di mantenere un buon livello di performance per tutta la vita dello pneumatico. L’utente può così utilizzare questo pneumatico invernale fino all’indicatore di usura, in tutta sicurezza.

Nuova normativa R117-04

La nuova normativa EU R117-04, prevede per tutti i pneumatici di nuova omologazione, l’inserimento di test per la misurazione delle prestazioni di aderenza sul bagnato quando la gomma è usurata. Il tutto viene svolto in presenza di asfalto bagnato.

Come viene effettuato questo test?

Lo pneumatico viene usurato meccanicamente fino a raggiungere il limite legale di usura del battistrada di 2 mm. Per ottenere l’omologazione, occorre che lo pneumatico mantenga prestazioni al di sopra di quanto previsto alla normativa.

Il nuovo Alpin 7 è già disponibile in 62 dimensioni, da 15 a 20 pollici, una gamma

destinata a soddisfare le esigenze principalmente del mercato europeo. Il nuovoè prodotto in diversi stabilimenti europei del Gruppo, tra cui anche quello italiano (Cuneo).