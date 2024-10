Le migliori offerte auto di ottobre 2024: 15 modelli da acquistare

Acquistare un'auto nuova di zecca è un'operazione che va compiuta con massima meticolosità e attenzione, senza compiere passi affrettatii, valutando ogni tassello con il massimo del giudizio. Ogni mese le case automobilistiche realizzano delle offerte interessanti per alcuni dei loro modelli in listino. Senza osservare in modo dettagliato ciò che propone il mercato, si potrebbe perdere un'occasione per acquistare la macchina dei propri desideri. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di ottobre 2024.

Le offerte auto con il maggior sconto

Verifichiamo le offerte più scontate del panorama italiano delle quattro ruote, passando da un marchio all'altro, toccando ogni tipologia di segmento. Il nostro obiettivo è quello di mettere in evidenza i modelli che fanno registrare lo sconto più solido in questo determinato periodo dell'anno corrente.

Dunque, passiamo in rassegna i veicoli dallo

Opel Combo : e Life Edition Plus al prezzo promozionale di 19.255 euro, valido solo con finanziamento Scelta Opel e 13.750 euro di incentivi statali con rottamazione. Prezzo di listino 37.505 euro. Sconto del 49%.

: e Life Edition Plus al prezzo promozionale di 19.255 euro, valido solo con finanziamento Scelta Opel e 13.750 euro di incentivi statali con rottamazione. Prezzo di listino 37.505 euro. Sconto del 49%. Fiat 500 : Hybrid a 149 euro al mese TAN fisso 8,75% - TAEG 12,28%. Prezzo di listino 17.700 euro, prezzo scontato a 10.950 euro. Sconto del 38%.

: Hybrid a 149 euro al mese TAN fisso 8,75% - TAEG 12,28%. Prezzo di listino 17.700 euro, prezzo scontato a 10.950 euro. Sconto del 38%. Fiat Tipo 5 porte : da 257 € al mese, solo con finanziamento e incentivi statali. Prezzo di listino di 25.200 euro, prezzo scontato a 15.950 euro. Sconto del 38%.

: da 257 € al mese, solo con finanziamento e incentivi statali. Prezzo di listino di 25.200 euro, prezzo scontato a 15.950 euro. Sconto del 38%. Fiat Panda : 1.0 Hybrid offerta a 145 euro al mese con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. Prezzo scontato di 9.950 euro, prezzo di listino 15.900 euro. Sconto del 37%.

: 1.0 Hybrid offerta a 145 euro al mese con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. Prezzo scontato di 9.950 euro, prezzo di listino 15.900 euro. Sconto del 37%. Fiat 500X: da 215 euro al mese solo con finanziamento offerto da Stellantis Financial Services Italia S.p.a. Prezzo di listino 25.950 euro, prezzo scontato a 16.950 euro. Sconto del 35%.

Ulteriori offerte auto

Dopo aver mostrato le auto più scontate del mese di settembre, passiamo in rassegna le vetture che godono di una scontistica particolarmente interessante. Ecco altri 10 interessanti proposte: