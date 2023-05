Fuorisalone 2023, all’House of Progress Audi oltre 100 mila visitatori

Ben 101mila visitatori nei giorni compresi tra il 17 e il 23 aprile in occasione della Milano Design Week 2023: Audi celebra i risultati ottenuti negli spazi della sua House of Progress.

Dieci anni di incontri

La casa automobilistica non manca l'appuntamento da dieci anni, come dichiarato con orgoglio: dal 2014 hanno avuto luogo "momenti di confronto e scambio in grado di generare conoscenze trasversali e apertura di pensiero" , durante i quali "sono state messe a confronto realtà diverse ma complementari per cercare di esplorare il futuro della mobilità e dare risposte alle esigenze del domani".

Nella prima edizione a cui partecipò (2014) al fianco di Interni come co-producer del Fuorisalone, Audi diede vita alla "Audi City Lab in occasione della settimana del design, aprendo le porte del primo temporary hub nel cuore del Quadrilatero e proseguendo poi, edizione dopo edizione, ad animare location uniche e in più casi aperte per la prima volta al pubblico di visitatori e appassionati".

House of Progress

L'eredità del format Audio City Lab è stata raccolta, a partire dall'edizione 2022 della Milano Design Week, dalla "House of Progress". Nel corso dell'evento, "la vision Audi ha preso forma con dibattiti e talk che, partendo dalla centralità dell'uomo, hanno raccontato come innovazione e progresso debbano muoversi in sintonia con gli altri asset del Brand, quali intelligenza artificiale, mobilità a zero emissioni, carbon neutrality ed economia circolare, valori che sono stati interpretati dalle installazioni di designer e architetti di fama internazionale".

Celebri collaborazioni

"Dalla creazione di Moritz Waldemeyer in via Montenapoleone all’apertura della Torre Velasca illuminata dal light designer Ingo Maurer, ai capolavori artistici di Yuri Suzuki prima e dello Studio Mad Architects poi in Corso Venezia 11, dall’installazione dell’architetto Hani Rashid ‘accompagnata’ dalla performance del maestro Ludovico Einaudi presso l’Arco della Pace, fino all’opera United For Progress di Mario Cucinella Architects all’interno di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano e all’installazione a cura Marcel Wanders in Via della Spiga, dalla House of Progress di Piazza Cordusio alla presenza di questo aprile al Portrait con The Domino Act di Gabriele Chiave" , ricorda l'azienda, "Audi ha voluto sottolineare il saldo legame con la Milano Design Week e con la città, simbolo di innovazione e internazionalità".