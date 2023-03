Mitsubishi Motors punta tutto sul green: entro il 2035 solo elettrico

Svolta interamente green per la casa automobilistica Mitsubishi Motors. A partire dal prossimo 2035, infatti, l'azienda giapponese produrrà solo automobili con motore elettrico, chiudendo definitivamente il capitolo dei motori a combustione.

L'addio al motore a combustione

Si tratta, fa sapere Ansa, di un investimento pari a 1.400 miliardi di yen, che in nostra valuta corrispondono a 9,4 miliardi di euro distribuiti nei prossimi sett anni. Si nota dunque una evidente accelerazione verso l'abbandono dei veicoli a combustione. In precedenza Mitsubishi Motors aveva già fissato per il 2030 l'elettrificazione del 50% delle sue vetture. Si tratta di una scelta motivata anche dalla volontà di restare competitivi sul mercato sia giapponese che globale.

" Andremo avanti con l'elettrificazione, introducendo nuove tecnologie per raggiungere la neutralità dal carbonio ", è quanto dichiarato dal presidente di Mitsubishi Motors, Takao Kato.

Entro l'anno fiscale, dunque, ossia entro marzo 2031, verranno assestati fra i 1.400 e i 1.800 miliardi di yen di investimenti. La decisione è coraggiosa: al momento, meno del 10% delle vendite della casa automobilistica corrisponde ad auto elettriche.

I nuovi modelli in arrivo

L'azienda ha intanto fatto sapere che nei prossimi 5 anni saranno presentati ben 16 nuovi modelli, di cui 9 elettrificati. Saranno piccole auto, ma anche medie, Suv e pick-up. Il mercato si concentrerà maggiormente sullo scenario Sud-est asiatico e dell'Oceania.

Ogni modello nuovo dell'azienda, fa sapere Mitsubishi, dovrà rispondere a specifici requisiti per quanto riguarda elettrificazione, affidabilità, comfort e duttilità. Presente anche un innovativo sistema di trazione integrale S-AWC.

Nella produzione saranno presenti anche due modelli di kei car, veicoli molto conosciuti in Giappone, che però non arriveranno sul mercato europeo.

Agendo in tal modo, Mitsubishi Motors punta a un 50% delle vendite di auto elettrificate entro il 2030, e al 100% entro il 2035. Investimenti importanti anche per quanto concerne l'approvvigionamento delle batterie: entro 10 anni dovrebbero arrivare intorno a 15 GWh.