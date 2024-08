Al via la Monterey car week: The Quail e il Concorso di Pebble Beach gli eventi più attesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Da poche ore, in una piccola penisola della California, tra San Francisco e Los Angeles, si è svolto il "Monterey Car Week Kick-Off", primo di una lunga serie di eventi della Monterey Car Week che culmineranno il 18 agosto con il Concorso di Eleganza di Pebble Beach, presso la buca 18 del prestigioso campo di golf. Tra gli eventi più glamour, oltre al celebre concorso d’eleganza di Pebble Beach, troviamo: The Quail, Rolex Monterey Motorsport Reunion, Concorso Italiano e Motorlux. Il primo party serale, il 14 agosto, sarà il Motorlux, organizzato dal colosso dei servizi per l’auto Hagerty, all’interno dell’area VIP dell’aeroporto di Monterey. Collezionisti e appassionati avranno l’opportunità di ammirare prestigiosi veicoli vintage e restomod affiancati da aerei ed elicotteri executive, immergersi in esperienze gastronomiche e visionare in anteprima i lotti che saranno messi all’asta da Hagerty. Naturalmente, gran parte degli oggetti esposti nel parterre saranno in vendita.

Non solo Hagerty: a Monterey tutte le più importanti case d’asta, da RM Sotheby’s a Gooding & Company, da Mecum a Bonhams, hanno preparato lotti di primissimo ordine. Lo scorso anno, le aste hanno totalizzato vendite per oltre 400 milioni di dollari, con oltre 1.200 lotti offerti e un tasso di vendita del 68%. Davvero suggestiva sarà la sfilata che il 15 agosto partirà da Pebble Beach fino a snodarsi al Big Sur e ritorno. L’evento è riservato alle vetture che il 18 agosto si contenderanno il Concorso di Eleganza di Pebble Beach. Venerdì 16 agosto, le auto del passato e quelle del futuro, si incontreranno a The Quail, concorso di eleganza e palcoscenico naturale per le world premiere delle più prestigiose case automobilistiche. Attesissimo il lancio della nuova creazione di Sant’Agata Bolognese che sarà equipaggiata con un nuovo propulsore V 8. Altrettanto importante il debutto negli USA dell’ultima creazione di Hispano Suiza: Carmen Sagrera, l'hypercar elettrica da 1.114 CV.



Evoluzione della Carmen Boulogne, questa hypercar vanta un nuovo pacco batterie da 103 kWh (precedentemente 80 kWh) per l’alimentazione dei quattro motori elettrici, uno per ruota, da 202 kW (275 CV). Una soluzione tecnica che le consente uno scatto 0-100 km/h in soli 2,6” e un’autonomia di circa 500 km. Anteprima mondiale anche per l’Utopia Roadster, la hypercar disegnata da Horacio Pagani, il genio italiano che trae ispirazione dalle opere di Leonardo da Vinci. Eventi come Exotics on Broadway e Concorso Italiano, entrambi in programma il 17 agosto, offriranno una panoramica nel mondo delle supercar e dell’arte automobilistica italiana. Quest’anno, una nuova struttura organizzativa del Concorso Italiano promette sorprese che saranno svelate direttamente sul green. Non solo lusso, esclusività e auto storiche di interesse collezionistico: a Monterey ci sarà spazio anche per i catorci. Le auto arrugginite e disastrate troveranno il loro palcoscenico al Concours d'LeMons dove si esibiranno tra le risate e gli applausi del pubblico. Palcoscenico del motorsport la pista di Laguna Seca, doce si festeggeranno i 50 anni della Rolex Monterey Motorsports Reunion.





Corse riservate a vetture storiche che percorreranno il famoso "cavatappi"; del WeatherTech Raceway Laguna Seca. Prevista la partecipazione di figure pionieristiche del motorsport e centinaia di veicoli d’epoca in azione. A fare gli onori di casa la driver Jamie Chadwick, che ha gareggiato sul celebre circuito nel 2023 e nuovamente nel giugno di quest'anno partecipando alla serie Indy NXT.

Nenche il tempo di una notte, al primo albeggiare di domenica che le vetture che parteciperanno al Concorso di Eleganza di Peble inizieranno a posizionarsi sul green tra ali di folla intente ad assaportare dunkin e sorsggiando caffe… Signore e Signori, su il sipario.