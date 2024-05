Motor Valley Accelerator cerca startup in grado di offrire nuove tecnologie innovative

Via alla alla nuova “Call for Startups 2024”, si tratta di una novità dedicata alle startup italiane e internazionali che hanno l’obiettivo di aprire una nuova sede nel Belpaese. Il progetto è firmato da Motor Valley Accelerator, il programma della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital. I settori presi in considerazione sono quelli di automotive e mobility e da lunedì 6 maggio 2024 sarà possibile inoltrare la candidatura tramite il sito www.motorvalleyaccelerator.com. Ecco tutte le informazioni.

La valutazione

Le startup in fase pre-seed e seed saranno valutate da Plug and Play (la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo) con uffici internazionali nella Silicon Valley, Detroit e Stoccarda, CRIT come Technical Partner, il team di CDP Venture Capital e altre aziende partner come STMicroelectronics, Ferrari, Dallara, Sabelt, OMR, UnipolSai, Agrati e Gruppo Hera. L'obiettivo è far crescere queste startup affinché diventino leader nazionali nell'innovazione nel settore dell'automotive e del motor-tech. “Oltre agli imprenditori già attivi in Italia, vogliamo sempre più raggiungere e sostenere quei founder Italiani che hanno creato le loro società all’estero e che vogliano aprire una sede anche in Italia per assumere, fare ricerca e sviluppare nuovo business”, ha dichiarato Enrico Dente, Direttore di Motor Valley Accelerator e Plug and Play Tech Center.

Il processo di selezione

Le startup selezionate avranno accesso a un investimento potenziale fino a 400mila euro e a un programma avanzato creato dal team di Motor Valley Accelerator creato su misura in base alle loro esigenze. Questo include l'accesso a una rete di supporto altamente qualificata, contatti con leader internazionali nell'ambito della mobilità e dell'automotive, sessioni con imprenditori di successo e workshop focalizzati sullo sviluppo del prodotto e la crescita aziendale. Il programma è progettato per fornire tutti gli strumenti necessari per aiutare queste startup a fare il prossimo passo nel loro percorso di crescita. Inoltre, questo progetto permette di coinvolgere investitori di rilievo come CDP Venture Capital e Plug and Play Tech Center che, grazie al loro track record e al loro network nazionale e internazionale, possono apportare un valore aggiunto al fine di sostenere l'espansione del business delle startup coinvolte. Stefano Molino, Responsabile del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital ha spiegato che si tratta di “un settore con un enorme potenziale di crescita dove le imprese italiane possono veramente fare la differenza catalizzando risorse e innovazione. Lo dimostrano anche i nuovi corporate partners Agrati e Hera che hanno scelto di aderire all’Acceleratore”. Agrati si occupa di componenti di fissaggio e assemblaggio per l'industria automobilistica e ha un’esperienza specifica nell’ambito dell'innovazione e della tecnologia.

Le partnership

Paolo Pozzi, AD di Agrati ha specificato che i mondo della mobilità è in fase di trasformazione per cercare di rispondere alle esigenze dei clienti. Pozzi ha poi proseguito: “La nostra adesione al Motor Valley Accelerator ha l’obiettivo di individuare idee creative in un ambito globale, attraverso un processo di selezione collaudato e in collaborazione con aziende altamente qualificate. Per Agrati è un onore poter far parte di questo contesto". Un'altra importante alleanza strategica è stata stretta con il Gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane operante nei settori dell'ambiente, dell'energia e dell'approvvigionamento idrico. Con circa 10mila dipendenti che si adoperano quotidianamente per servire circa 5 milioni di cittadini, questa partnership è fondamentale per rispondere alle molteplici esigenze della comunità. Palmo Antonio Cavallo, Head of Digital Transition and Data Analytics, spiega che: “In particolare nel 2024 i temi oggetto della partnership sono legati a grandi sfide per la multiutility tra cui la smart city, l’economia circolare e l’utilizzo di nuove tecnologie per aumentare ancora di più efficienza e qualità nella gestione della risorsa idrica nei territori serviti”.

Motor Valley in Emilia-Romagna

Un'importante collaborazione nella Motor Valley dell'Emilia-Romagna, tra diverse aziende e istituzioni come UniCredit e Fondazione Modena, ha dato vita al Motor Valley Accelerator. Questo programma supporta la crescita delle imprese e delle filiere locali, attirando talenti e favorendo l'innovazione. Diverse startup hanno scelto di stabilirsi nella regione dopo aver partecipato al programma, portando benefici all'ecosistema creativo e produttivo della zona.

Inoltre, il Motor Valley Accelerator è coinvolto in eventi e iniziative che massimizzano la visibilità dei progetti e le