Motor Valley Fest: l’Italia accelera il futuro dell'automotive

C’è un luogo dove Ferrari, Dallara, Pagani, Lamborghini, Ducati e Maserati non sono solo marchi, ma cultura viva. È l’Emilia-Romagna, ed è in questa terra che si celebra ogni anno il Motor Valley Fest. L’edizione 2025 è stato il contenitore di idee più ambizioso di sempre: convegni, eventi, musei aperti e parate che hanno reso la città e il suo interland un palcoscenico a cielo aperto del saper fare italiano.

Il convegno d’apertura, al Teatro Storchi, ha ospitato 800 persone e tre keynote d’eccezione: Andrea Pontremoli e Michele De Pascale. Sul tavolo, i temi che contano: carburanti sostenibili, intelligenza artificiale, e nuove traiettorie industriali. “Questa regione è un laboratorio applicato di mobilità e innovazione”, ha spiegato il governatore De Pascale. E il sindaco Massimo Mezzetti ha aggiunto: “Qui l’identità passa anche attraverso il motore”.

Un’identità che si costruisce con le università e le imprese. L’area University Village ha visto protagonisti i team di Unimore, MUNER, ITS e Politecnico di Milano. In Piazza Grande, le scuole hanno esposto le loro monoposto Formula SAE e le moto dei team universitari. La formazione è strategica, e lo dimostrano anche i corsi tecnici di Dallara e l’attenzione ai profili STEM.

Tra i convegni, ha colpito quello sull’intelligenza artificiale applicata all’automotive. Alberto Scaglione (Accenture) ha sintetizzato così la rivoluzione in corso: “L’AI non è un acceleratore esterno, ma una nuova pelle del brand. Saranno gli agenti intelligenti a garantire empatia, valore e personalizzazione”. Intorno, speaker di AWS, CNH e Marelli hanno mostrato come i veicoli connessi siano ormai una realtà industriale.

Sabato e domenica sono stati un inno alla passione. Dalla sfilata delle Ducati in centro, alle 105 supercar arrivate da Ferrara, fino alla parata delle Mini e Abarth. Il Parco Novi Sad si è animato con la Festa del Volontariato e i kart a pedali per bambini. Al Cinema Arena, si è tenuta la proiezione del documentario su Mauro Forghieri. E mentre a Casa Ciao si esploravano le emozioni su quattro ruote, il MEF celebrava il motorsport con la Ferrari 499P, la vettura di Maranello che tra pochi giorni scenderà in pista, per la terza volta consecutiva, sul circuito di Le Mans.

In un’Italia in cerca di visione industriale, la Motor Valley ha già una direzione. È fatta di giovani formati, imprese che investono, e tecnologie che parlano al mondo. E di un’identità che affonda nel passato, ma accelera verso il futuro.