Nuova Defender OCTA: potenza, lusso e resistenza come un diamante

Ascolta ora 00:00 00:00

Il modello più robusto e resistente della leggendaria famiglia Defender ridefinisce il concetto di prestazioni, capacità e lusso. La nuova Defender OCTA emerge come il punto di riferimento assoluto per dinamismo e versatilità, offrendo un'esperienza senza pari sia su strada che in fuoristrada. Siamo andati a scoprirla, ecco tutte le novità dell'auto che si ispira al minerale più prezioso: il diamante.

Le prestazioni

Le prestazioni della nuova Defender la rendono la più potente mai realizzata. È equipaggiata con un motore V8 Twin Turbo mild-hybrid da 4,4 litri che sviluppa ben 635 CV e fino a 750 Nm di coppia. Questo le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, garantendo una guida dinamica. La vettura vanta una sospensione avanzata con sistema Dynamics 6D e controllo di beccheggio e rollio, oltre a una significativa revisione del telaio, che consentono prestazioni straordinarie su tutte le superfici e in ogni condizione. Abbiamo intervistato Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia, il quale ha descritto OCTA come la quintessenza del marchio, definendola "oggetto prezioso".

Interni e tecnologia

Gli interni della Defender OCTA sono caratterizzati da due opzioni in tessuto poliuretanico UltrafabricsTM, più leggeri del 30% rispetto alla pelle tradizionale. La Edition One offre rivestimenti in bicolore Khaki ed Ebony, con tessuto in maglia 3D e una finitura senza cuciture. Gli interni standard della Defender OCTA includono pelle semi-anilina Burnt Sienna con finiture in tessuto KvadratTM in Ebony. In alternativa, si può scegliere UltrafabricsTM PU in Light Cloud e Lunar, o pelle semi-anilina Ebony. La prima fila di sedili Performance offre maggior supporto e poggiatesta integrati. La tecnologia audio Body e Soul Seat, sviluppata con SUBPAC e Coventry University, permette al conducente e al passeggero di sentire la musica.

Colori e prezzi

La Defender OCTA offre colori esclusivi come Petra Copper e Faroe Green, insieme a Carpathian Grey e Charente Grey. Ogni modello ha tetto e portellone in Narvik Black a contrasto. I clienti possono aggiungere una pellicola protettiva opaca per una maggiore sicurezza e un tocco sofisticato.

Faroe Green è un'opzione esclusiva per la Edition One, con dettagli in Chopper Carbon Fibre sul cofano, sulle prese d'aria, sugli schienali dei sedili anteriori e nella console centrale. Il nuovo registro ordini per la Defender OCTA aprirà a breve, con prezzi a partire da € 187.000. La Edition One, disponibile solo il primo anno, avrà un prezzo di € 205.900.