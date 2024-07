Nuova Mazda MX-5 2024: le 10 cose da sapere

I punti chiave Dimensioni

La nuova Mazda MX-5 2024 rappresenta una ulteriore evoluzione verso la perfezione di una cabriolet che ha segnato la storia dell’automotive.

In occasione del lancio del nuovo model year di quella che rappresenta la generazione più prestante e tecnologica della storica Miata, la nuova Mazda MX-5 sfodera nuovi sistemi di assistenza alla guida e un infotainment avanzato.

Dimensioni

Lunga 3,915 metri, larga 1,735 metri e alta 1,225 metri, la Mazda MX-5 ha un passo di 2,310 metri e un peso di soli 1.003 kg per la versione Skyactiv-G 1.5 e 1.041 kg per la Skyactiv-G 2.0. Una due posti compatta ma anche estremamente versatile.

La roadster nipponica, nonostante le sue dimensioni compatte, è dotata anche di un piccolo ma pratico vano bagagli da 130 litri che consente lo stivaggio di una borsa di medie dimensioni.

I cerchi sono da 16 e 17 pollici, gli pneumatici a profilo ribassato.

Cambio

La Mazda MX-5 è disponibile con cambio manuale Skyactiv-MT a sei marce a innesto rapido, una trasmissione progettata esclusivamente per questo modello e per la sua configurazione a motore anteriore centrale e trazione posteriore. Solo sulla versione RF dotata di capote elettrica in alluminio e in abbinamento alla motorizzazione 2.0 della speciale versione Kazari, è disponibile anche il cambio automatico.

Motorizzazioni

Due le motorizzazioni disponibili:

Skyactiv-G 1.5 da 132 CV

Skyactiv-G 2.0 da 184 CV.

Lo Skyactiv-G 2.0 ha una potenza di 184 cavalli e una coppia massima di 205 Nm a 4.000 giri al minuto. Il limitatore taglia a 7.500 giri al minuto, un propulsore che si caratterizza per un’efficienza senza precedenti.

Con questa configurazione, la MX-5 Soft Top raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 6,5 secondi, per una velocità massima di 219 km/h (6,8 secondi e 220 km/h per la RF). Secondo i dati dichiarati dalla Casa Madre, il consumo è di 6,8 litri / 100 km con emissioni di CO2 pari a 171 - 153 g/km. Al fine di migliorare ulteriormente la sua efficienza, il motore due litri è stato dotato di un sistema di recupero dell’energia in frenata i-Eloop.

La versione d’accesso, invece, punta sulla motorizzazione Skyactiv-G 1.5 da 132 CV a 7.000 giri al minuto per una coppia massima di 152 Nm a 4.500 g /min. Per i consumi, il dato dichiarato è di 6,3 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 142 g/km.

Prezzi

La nuova Mazda MX-5 2024 è in vendita a partire da un prezzo di listino di 34.900 euro per la versione 1,5L Skyactiv G con allestimento Prime-Line. La 2.0 Skyactiv-G da 184 CV è in vendita a partire dai 39.850 euro con allestimento Esclusive-Line.

ADAS

Sul Model Year 2024 dell’apprezzata scoperta giapponese sono presenti diverse funzionalità di assistenza alla guida e di sicurezza. A partire dall’allestimento base, la Prime-Line, sono presenti il Lane Departure Warning System e il Lane-Jeep Assist System, dispositivi che aiutano a mantenere la vettura in corsia. Sempre di serie, sono disponibili i fari a LED con regolazione automatica di portata e modalità di illuminazione variabile.

Sulla Exclusive Line gli ADAS includono anche l’assistenza al parcheggio che in fase di retromarcia avvisa il sopraggiungere di un veicolo lateralmente e il BSM che monitora gli angoli ciechi e avvisa di un potenziale pericolo durante l’apertura delle portiere.

Il City Emergency Brake Assist rileva veicoli, biciclette e pedoni davanti l’auto e nel caso di pericolo, frena la vettura automaticamente mentre l’Emergency Brake Assist Plus aiuta a prevenire le collezioni con i veicoli che si avvicinano da sinistra o al retro fino a una velocità di 15 km/h (retromarcia). Utile anche la telecamera di retromarcia ad alta risoluzione e il TSR che si collega al sistema di navigazione satellitare per visualizzare i limiti di velocità.

Interni

Il quadro strumenti posto alle spalle del volante, sulla nuova Mazda MX-5 2024, è stato completamente rinnovato e dispone di lancette dalla forma inedita. Ridisegnato anche lo specchietto retrovisore. A partire dall’allestimento Exclusive ha una forma a trapezio rovesciato ed è privo di cornice. Novità anche per i sedili, sulla Prime Line sono rivestiti in pelle sintetica ad alta resistenza, un materiale che riduce al minimo lo scivolamento del corpo, rendendo ancora più gradevole la seduta durante la guida sportiva.

Display

Cambia sul M.Y. 2024 il display centrale, ora è da 8,8” ed è compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, entrambi collegabili via wireless. Due le prese USB-C disponibili. Lo schermo centrale ora è touch.

Sicurezza

Oltre ai sistemi ADAS, la rinnovata MX-5 dispone di un cofano attivo, in grado di proteggere ulteriormente i pedoni. In caso di urto, si solleva, creando una zona di deformazione tra il cofano e la parte inferiore del motore. Un sistema in grado di ridurre notevolmente il rischio di gravi lesioni alla testa.

Consumi

Secondo i dati dichiarati dalla Casa Madre, il consumo per la versione con motorizzazione Skyactiv-G 2.0 è di 6,8 litri / 100 km con emissioni di CO2 pari a 171 - 153 g/km. Per MX-5 Skyactiv-G 1.5, Mazda dichiara un consumo di 6,3 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 142 g/km.

Connettività

Il sistema Mazda Connect si avvale di un ampio schermo touch a colori da 8,8” gestibile tramite l’HMI Commander.

Nell’equipaggiamento di serie figura anche lai. A richiesta è disponibile un raffinato impianto audio Bose a nove altoparlanti cone visualizzazione delle mappe in 3D.