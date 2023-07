Nuova Mercedes Classe V, un restyling per renderla più bella e tecnologica

La Mercedes Classe V e la sua variante 100% elettrica denominata EQV sono pronte a concedersi un restyling estetico e un aggiornamento tecnologico con l’obiettivo di rimanere leader nel settore dei van di lusso dedicati al trasporto persone. La presentazione al grande pubblico si terrà entro la fine di quest’anno, forse già il prossimo settembre in occasione del all’IAA Mobility di Monaco, mentre per il lancio commerciale sarà necessario attendere la prima parte del prossimo anno. Nel frattempo, la Casa della Stella a tre punte a diramato le immagini ufficiali e le caratteristiche tecniche della rinnovata Classe V che ora andremo a scoprire insieme.

Mercedes Classe V restyling, il design

Dal punto di vista stilistico, le nuove Classe V ed EQV sfoggiano una inedita calandra anteriore dotata di illuminazione a LED nelle varianti top di gamma e nella versione elettrica. La maggiore personalità della zona frontale è sottolineata dalla presenza dei listelli orizzontali e dagli elementi in nero che impreziosiscono la vista d’insieme. L’effetto scenico viene completato dalle luci LED Multibeam e dal nuovo logo Mercedes tridimensionale, utilizzato per la prima volta su questa vettura. La vista posteriore è stata aggiornata con l’adozione di nuove luci LED, mentre le fiancate sono personalizzate con una nuova collezione di cerchi in lega, disponibili nelle misure che vanno da 17 a 19 pollici. Sempre in tema di personalizzazione, risultano disponibili cinque nuove livree esterne denominate: Kalahari Gold Metallic, Hightech Silver Metallic, Sodalite Blue Metallic, Alpine Grey e Vintage Blue.

Gli interni

L’abitacolo delle Classe V e EQV riceve una iniezione di tecnologica, offerta dai due display appaiati da 12,3 pollici l’uno che permettono di usufruire rispettivamente delle funzioni della strumentazione 100% digitale e ampiamente settabile e del sistema d’infotainment MBUX. Quest’ultimo offre numerose funzioni, tra cui la navigazione satellitare, la gestione dell’impianto audio, la connettività per smartphone, la personalizzazione delle luci d’ambiente in 64 colori e i servizi online. Tutte queste funzioni e molte altre possono essere gestite con l’aiuto dell’assistente vocale "Hey Mercedes". Per la versione a zero emissioni EQV troviamo grafiche e funzioni specifiche, come ad esempio la pianificazione della navigazione, gestita tenendo conto dell’autonomia elettrica e della posizione dei punti di ricarica lungo il percorso.

Sistemi di sicurezza e allestimenti

Lunga la lista dei sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, tra cui segnaliamo: l’Attention Assist, l’Active Brake Assist, il Blind Spot Assist, l’Active Lane Keeping Assist, l’Intelligent Speed Assist e la telecamera a 360°.

La Casse V e la EQV ovviamente si distinguono per la loro abitabilità e per la versatilità dell’abitacolo che vanta numerose configurazioni: si parte da un minimo di sei e si raggiunge un massimo di otto posti a seconda degli allestimenti denominati Style, Avantgarde ed Exclusive. Non mancano inoltre i pacchetti estetici AMG Line e Night Package che aumentano lusso e dotazioni sportiveggianti. Tra le varie chicche disponibili troviamo i sedili singoli reclinabili dotati anche di funzioni di massaggio, bracciolo e poggiapiedi per la seconda fila.

Motori

Per quanto riguarda il capitolo motorizzazioni, non segnaliamo novità rispetto all’attuale modello. La Classe V dovrebbe infatti continuare ad essere proposta nelle versioni diesel V220, V250, V300, tutte spinte dal 2.0 turbo diesel, declinate negli step di potenze da 163, 190 e 239 CV. La variante 100% elettrica EQV invece può contare su un powertrain elettrico da 204 CV alimentato da una una batteria da 66 kWh che garantisce un’autonomia massima dichiarata di 363 km.

Prezzi

Come anticipato in precedenza, la Classe V e la EQV dovrebbero sbarcare in concessionaria nel primo trimestre del prossimo anno, mentre i prezzi di listino non sono stati ancora ufficializzati.