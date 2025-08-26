La nuova Peugeot 308 affila gli artigli nel segmento C

Esiste un certo tipo di autovetture che non ha bisogno di strillare per farsi notare, perché possiede una linea elegante che fende l’aria, uno stemma che brilla al centro come una medaglia conquistata sul campo, e poiché è in grado di vantare un piacere di guida coinvolgente, da gustare curva dopo curva. A questa categoria appartiene la stirpe delle Peugeot 308 (e delle sue antenate), che adesso si arricchisce di una generazione in più, che alza l’asticella dei contenuti e delle emozioni.

La Casa transalpina di Stellantis ha radici ben salde nel segmento C, e con la nuova berlina - e la sua sorella più versatile, la 308 SW – ha voglia di imporsi al cospetto di sommi rivali. Alla nuova 308 non resta che affilare gli artigli e azzannare il mercato. Vediamola più nel dettaglio cosa offre questo modello, disponibile dal prossimo autunno.

Una bellezza che illumina la strada

Passando a una supervisione del design, si nota come la nuova Peugeot 308 non si accontenti più di vestire bene, grazie a forme scolpite esaltate da un abito su misura, ma adesso brilla. Per la prima volta nella storia del Marchio, infatti, l’emblema del Leone è illuminato, al centro di un frontale rinnovato e al quale non manca la personalità.

Luci LED affilate come graffi, una calandra che si allarga e si compatta come un respiro, e paraurti disegnati per essere aerodinamici. Tutto parla di uno stile scelto per essere funzionale, armonico e intelligente: estetica al servizio della funzionalità. Le prese d’aria non sono orpelli ma strumenti aerodinamici, mentre le nervature sui fianchi raccontano una muscolatura scolpita, pronta a scattare.

Una doppia anima: berlina o SW

La Peugeot 308 berlina è il volto sportivo della famiglia: proporzioni compatte, assetto basso e presenza scenica da coupé mascherata da cinque porte. La 308 SW, invece, è l’altra metà del cielo: stessa grinta, ma in formato familiare. Più lunga, più spaziosa, ma altrettanto affilata. Salendo a bordo della rinnovata 308 è come varcare la soglia di una boutique parigina. Materiali scelti con cura maniacale — Alcantara, alluminio vero, superfici tattili e pulite — si uniscono a un’ergonomia che coccola il guidatore, quasi come fosse al centro di un teatro hi-tech.

Al centro dell’esperienza c’è l’i-Cockpit, una firma Peugeot ormai diventata iconica: volante compatto, quadro strumenti digitale in posizione rialzata (con effetto 3D sulle versioni top), e un sistema infotainment da 10’’ che sembra un’estensione dello smartphone. Tutto è al posto giusto ed è fatto per esaltare il piacere di guida. Tuttavia, è nei dettagli che si nasconde la genialità: gli i-Toggles configurabili, l’illuminazione ambientale in 8 colori, i sedili certificati AGR (opzionali) e la funzione massaggio. Un’auto che sì, pensa al guidatore, ma non dimentica neppure i passeggeri.

Un piacere di guida per ogni stile di vita

Non importa chi tu sia guidatore da città, un viaggiatore instancabile o un pioniere della mobilità elettrica, Peugeot ha scelto di offrire una possibilità a tutte le tipologie di cliente. La gamma motori, la più completa del segmento, lo dimostra:

Elettrica (E-308): 156 CV, autonomia fino a 450 km, 3 livelli di rigenerazione, funzione Plug & Charge;

(E-308): 156 CV, autonomia fino a 450 km, 3 livelli di rigenerazione, funzione Plug & Charge; Ibrida plug-in : fino a 195 CV, 85 km in modalità elettrica, ricarica completa in poco più di 2 ore;

: fino a 195 CV, 85 km in modalità elettrica, ricarica completa in poco più di 2 ore; Ibrida : 145 CV, fluida, intelligente, perfetta per chi inizia il percorso verso l’elettrificazione senza abbandonare le abitudini;

: 145 CV, fluida, intelligente, perfetta per chi inizia il percorso verso l’elettrificazione senza abbandonare le abitudini; Diesel BlueHDi 130 CV: ancora in campo per chi macina chilometri, solido e affidabile, abbinato a un cambio EAT8.

Sicurezza, tecnologia, connessione

Una grande auto non deve essere soltanto “bella da guidare”, ma oggi deve essere anche intelligente, sicura e al passo coi tempi. La nuova Peugeot 308 accetta di buon grando questa sfida. Come dimostrano le dotazioni:

aggiornamenti software da remoto (OTA);

assistenza vocale integrata con ChatGPT;

Trip Planner per i modelli elettrici;

sistema di navigazione TomTom connesso;

App MyPeugeot: che permette di sapere sempre dove si trova l’auto, quanto manca alla ricarica, o quando è il momento di prenotare un tagliando.

Peugeot 308: orgogliosamente Made in France

Costruita a Mulhouse e progettata a Vélizy.

La nuova Peugeot 308 è, nel senso migliore del termine: cura del dettaglio, materiali di qualità, e una visione sostenibile che non è più un’opzione, ma un dovere. Con oltre il 30% di materiali riciclati, un tasso di riciclabilità che supera l’85%, e l’eliminazione completa delle cromature superflue, Peugeot dimostra che la bellezza responsabile è possibile. E può anche vincere.