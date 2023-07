Nuova Peugeot e-308: ecco i prezzi della nuova compatta elettrica

La casa francese ha da poco rilasciato il listino completo per la nuova e-308, la versione 100% elettrica della nota compatta di nuova generazione. Nelle scorse settimane era stata rilasciata la sola First Edition, completa di tutto e con un prezzo di 43.000 euro. Arrivano ora gli altri due allestimenti Allure e GT, con prezzi rispettivamente da 41.740 e 42.840 euro. Per entrami rimane confermato il powertrain elettrico di nuova concezione, con il motore elettrico da 156 CV e il pacco batteria da 54 kWh, con un’autonomia massima di 410 km in ciclo WLTP. Si tratta del nuovo schema meccanico che abbiamo recentemente provato anche sulla nuova Peugeot e-2008, il crossover compatto del brand.

Peugeot e-308 Allure

Si tratta dell’allestimento alla “base” della gamma, ma risulta comunque ben allestito e con molti accessori. Di serie si trova infatti il sistema di navigazione 3D, mirroring wireless per smartphone Android e Apple, fari full-led, sistema multimediale i-Connected Advanced, cerchi in lega da 18”, vetri posteriori oscurati, cruise control adattivo, frenata d’emergenza, sistemi adas di secondo livello, sedili e volante riscaldati e caricatore di bordo in AC trifase da 11 kW con cavo Modo 3 adatto per ricarica trifase da 22 kW.

Peugeot e-308 GT

Rispetto ad Allure, con l’allestimento GT si aggiunge anche fari full-led matrix, fanali posteriori led a triplice segno, frecce progressive, monitoraggio angolo cieco, badge Peugeot sul passaruota anteriore. All’interno si guadagna il cielo dell’abitacolo color nero, pedaliera e battitacco in alluminio, illuminazione led personalizzabile, sellerie in Pelle Tep e Alcantara, cuciture a contrasto color Adamite, accesso Keyless, Driver Sport pack e strumentazione digitale in 3D