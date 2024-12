La «nuova» Renault 5 sempre bella e vanitosa

Ascolta ora 00:00 00:00

Anno di buone idee il 1972: Bill Gates e Paul Allen fondano la Traf-O-Data, azienda che dopo poco si sarebbe trasformata nella Microsoft, la Renault il 28 gennaio, al Théâtre Marigny di Parigi, mostra in anteprima un curioso filmato per anticipare la sua filosofia progettuale di una nuova auto: taglia giusta anche per una famiglia, versatile, economica.

E il giorno dopo che fa? “Spalma” i primi 2.560 esemplari della sua “rivoluzionaria” R5 su tutta la rete di concessionarie e succursali della Francia.

Fu amore a prima vista. Ma, come canterebbe qualcuno che, casualmente, si chiama proprio Eros, “certi amori regalano un’emozione per sempre. Momenti, che restano così, impressi nella mente”.

Così, puntualmente, l’assenza dalle strade di una simile vettura non ha mai fatto evaporare quell’innamoramento. Quella Renault 5 che uscì nel 1972 ha segnato un’epoca di svolta, nonostante l’incubo delle crisi petrolifere, accompagnando un cambiamento dello stile di vita.

E oggi che la rivoluzione si chiama “Renaulution” la nuova Renault 5 E-Tech Electric, vero e proprio concentrato di tecnologia elettrica e digitale, è destinata a diventare la city-car di riferimento della transizione elettrica in Europa, rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti con il suo prezzo d’ingresso di circa 25.000 euro. Ovvio che il design di Renault 5 E-Tech Electric richiami riferimenti ai modelli che l’hanno preceduta, ma vanitosamente “se la tira” sfoggiando tanti dettagli come il riquadro sul lato del cofano, alla base del parabrezza che ha cambiato “lavoro”: nel modello di un tempo era la presa d’aria per la ventilazione dell’abitacolo, nella vettura di oggi ingloba un display che indica lo stato di carica della batteria: se il logo “5” appare per intero, significa che la carica è al 100%. E poi ci sono, per esempio, l’esclusiva firma luminosa della gamma Renault completata dal motivo fluttuante, con lo stesso effetto rettangolare, inciso sul vetro dei fari Full Led, le luci posteriori verticali di un rosso molto intenso o ancora quelle tinte pop, giallo o verde, della carrozzeria capaci di ravvivare anche la più sonnecchiante delle città, proprio come fece la Renault 5 della prima ora.

Tutto questo racchiuso in una lunghezza inferiore ai 4 metri. Nella gamma completa di ben 104 accessori c’è persino il rivestimento personalizzabile del comando del cambio al volante che somiglia ad un rossetto. Al lancio, Renault 5 E-Tech Electric viene proposta con una batteria agli ioni di litio comfort range da 52 kWh per un’autonomia fino a 410 km. Seguirà una seconda batteria urban range da 40 kWh per un’autonomia fino a 312 km, per le versioni con motore da 70 e 90 kW. La batteria da 52 kWh si ricarica dal 15 all’80% in 3 ore e 13 minuti.

Per quanto riguarda la ricarica rapida in corrente continua, ad esempio in autostrada, il gruppo motopropulsore da 110 kW ha una presa DC 100 kW per ricaricare la batteria da 52 kWh e, in questo caso, 30 minuti di ricarica bastano per passare dal 15 all’80%. Ordinabile anche la Renault 5 E-Tech con batteria da 40 kWh (circa 300 chilometri l'autonomia media) e 120 CV, proposta a 27.900 euro nell'allestimento “Evolution” e a 29.900 euro nella versione “Techno”. A inizio 2025 arriverà anche la più economica “Five” da 95 CV che costerà meno di 25.

000 euro Domande? Beh chiedete a “Reno”, l’Avatar supportato e gestito dall’intelligenza artificiale, che compare e si anima sullo schermo appena si accende l‘auto e che può “conversare” con i passeggeri. Basta dire “Ehi, Reno” per attivarlo e chiedergli tutto. Beh, insomma, non proprio tutto.