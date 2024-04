Nuova Renault Captur, l'auto da vivere

Il design? Importante e distintivo, certo. La motorizzazione? Il motivo spesso di una scelta, ovvio. Ma il tempo che si trascorre a bordo della propria auto come si misura e quanto pesa?

Ecco allora che Captur, la nuova Renault Captur, che ufficializza oggi la sua presenza sul mercato, risponde a questo interrogativo con il claim di debutto: “la voiture à vivre” del segmento B.

Compatta all’esterno (4,23 metri) spaziosa all’interno, posizione di guida rialzata per un'ottima visibilità della strada. Qualità che spiegano il suo successo commerciale fin dagli esordi 10 anni fa, con oltre 2 milioni di unità vendute in 90 Paesi nel mondo.

[[video

]]

E il design che era il nostro primo interrogativo? Captur adotta il nuovo linguaggio stilistico della Marca promosso da Gilles Vidal, Direttore del Design Renault. Caratterizzato da linee tese che rincorrono la luce e un frontale che annienta certe banalità viste altrove.

E, in aggiunta a quel "vivre" il connubio di eleganza e sportività del nuovo allestimento Esprit Alpine. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato che offre il meglio della tecnologia di bordo con Android Automotive 12, novità mondiale assoluta per il segmento B, e 28 Adas e aiuti vari tra cui la guida ibrida predittiva e l’Active Driver Assist, per una guida autonoma di livello 2 .E in più il sistema Extended Grip, che ottimizza la trazione.

Tre gli allestimenti: Evolution, Techno e lo sfizioso Esprit Alpine, di cui abbiamo detto, e un'ampia gamma di colori che offre 14 configurazioni diverse. Al centro il nuovo touchscreen verticale da 10,4 pollici. Ma "Voiture à vivre" significa anche spazio intelligente che si guadagna, per esempio anche grazie alla panchetta posteriore che consente uno scorrimento di 16 cm. Si può così scegliere se privilegiare il volume di carico o lo spazio riservato ai passeggeri dei sedili posteriori. Entrando nell’abitacolo della Renault Captur si possono ascoltare due nuove sequenze sonore di benvenuto, di cui una è stata appositamente pensata per l’allestimento Esprit Alpine. Jean-Michel Jarre, noto compositore ed autore francese, ha collaborato alla progettazione delle sequenze e anche del nuovo VSP (Vehicle Sound for Pedestrians). Disponibile esclusivamente con la motorizzazione E-Tech full Hybrid 145 cv, il VSP è un suono esterno emesso a bassa velocità (fino a 30 km/h) per avvertire i pedoni dell'arrivo dell'auto. Sotto il cofano 3 tipi di alimentazioni e 4 motori:: 1.0 Tce turbo 90 CV, Mild hybrid 1.3 TCE turbo 160 Cv ,GPL1.