Nuova Renault Megane E-Tech Electric: look rivisto, più autonomia e IA a bordo

Presentata in anteprima a Barcellona, la nuova Renault Megane E-Tech electric si rinnova profondamente per consolidare la sua posizione nel competitivo mercato dei crossover compatti a zero emissioni. Questo restyling non si limita a un semplice aggiornamento estetico, ma introduce innovazioni sostanziali in termini di chimica delle batterie, velocità di ricarica e tecnologie digitali, con l’obiettivo di offrire un'esperienza elettrica ancora più evoluta e intuitiva. Dunque, vediamo cosa ha da offrire la rinnovata francese alla spina.

Presenza su strada più muscolosa

Il look della Megane E-Tech è stato rivisto per accentuare il dinamismo e la modernità. Il frontale è la parte che ha ricevuto i cambiamenti più evidenti: ad eccezione dei gruppi ottici principali, tutti i componenti sono inediti. La sezione del paraurti in tinta carrozzeria è ora più prominente, mentre le prese d'aria laterali sono state sostituite da una nuova firma luminosa a otto elementi a forma di diamante disposti a scacchiera. Questa scelta stilistica, unita al logo Renault ora posizionato sotto il cofano, fa apparire l'auto più larga e "piantata" a terra.

Anche il posteriore è stato aggiornato con una nuova grembialatura dal taglio più sportivo e fanali a LED con effetto 3D. Un dettaglio tecnico che influenza l'estetica è l'altezza complessiva, cresciuta di 20 mm (arrivando a 152 cm) per ospitare la nuova batteria leggermente più spessa. Tra le nuove personalizzazioni spicca la colorazione Satin Blue, che si aggiunge alle altre sei tinte disponibili, con la possibilità di avere il tetto a contrasto in nero o grigio scisto.

Interni e Intelligenza Artificiale: arriva Google Gemini

L'abitacolo mantiene l'apprezzata architettura incentrata sul sistema openR, che combina il cruscotto digitale da 12,3 pollici e lo schermo multimediale da 12 pollici in un'unica superficie a forma di "L" rovesciata. La vera rivoluzione è però nel software: il sistema openR link con Google integrato include ora Google Gemini. Questa intelligenza artificiale permette al conducente di interagire con l'auto tramite un linguaggio naturale e pronto a ogni conversazione, facilitando la gestione dei compiti quotidiani senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Per quanto riguarda il comfort, la gamma è stata semplificata in due allestimenti: Techno ed Esprit Alpine. La versione Techno punta su finiture eleganti in TEP e materiali riciclati, mentre la Esprit Alpine offre un look più sofisticato con pannelli porta in grigio spettrale che sfuma dal blu al grigio scuro. Una novità tecnologica utile è il caricatore wireless compatibile con lo standard Qi2 (o MagSafe), che garantisce una ricarica più veloce e sicura per gli smartphone di ultima generazione.

Batteria e ricarica

Sotto la carrozzeria, la Nuova Megane E-Tech introduce una batteria da 67 kWh utilizzabili, basata sulla chimica LFP (litio-ferro-fosfato). Questo aggiornamento permette di estendere l'autonomia fino a 500 km nel ciclo WLTP (rispetto ai precedenti 468 km). Il motore sincrono a rotore avvolto, prodotto in Francia a Cléon, continua a erogare 220 CV (160 kW) e 300 Nm di coppia, assicurando uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

Migliorano drasticamente anche i tempi di sosta alle colonnine: la potenza di ricarica in corrente continua (DC) è stata portata a 165 kW (+35 kW rispetto alla versione precedente). Grazie a questo incremento, è possibile recuperare dal 15% all'80% della carica in circa 24 minuti. Inoltre, debutta la funzione One Pedal, che consente di gestire accelerazione e arresto totale del veicolo agendo solo sul pedale dell'acceleratore, aumentando il comfort nella guida urbana.

Tecnologia utile e sicurezza attiva

Renault ha arricchito la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, che ora superano le trenta unità. Tra questi spiccano il controllo della velocità adattivo intelligente, capace di rilevare veicoli anche sulle corsie laterali, e l'Emergency Stop Assist, che arresta l'auto in sicurezza se non viene rilevata attività del conducente sul volante. È stata introdotta anche la riconoscimento facciale: tramite una telecamera sul montante anteriore, l'auto riconosce il guidatore e attiva automaticamente il suo profilo personalizzato (posizione di guida, media preferiti e impostazioni di sistema).

Listino prezzi

La Nuova Renault Megane E-Tech electric sarà prodotta in Francia, nel polo ElectriCity di Douai. L'arrivo sul mercato italiano è previsto per la fine del 2026, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 40.000 euro.

Con questo aggiornamento, Renault punta a semplificare la transizione verso l'elettrico, offrendo un veicolo più efficiente, tecnologicamente avanzato e facile da gestire grazie anche alla nuova app mobile my rnlt per il controllo remoto del veicolo.