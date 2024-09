Nuova Volvo XC90 2024, tutte le novità della rinnovata ammiraglia ruote alte

Dopo il susseguirsi di indiscrezioni dei giorni scorsi, finalmente la Casa di Goteborg ha la terza generazione Volvo XC90, presentata in anteprima mondiale nel corso di uno speciale evento trasmesso in diretta streaming. La rinnovata ammiraglia a ruote alte della Casa svedese continuerà a contare su una gamma di motorizzazioni termiche a benzina e ibride plug-in, in attesa del sempre più imminente passaggio all’elettrico dell’intera gamma Volvo. L’arrivo di questa nuova generazione della XC90 affianca quella della “sorella” 100% elettrica EX90 (fino a 517 CV e oltre 600 km di autonomia), regalando così alla clientela Volvo la massima libertà di scelta.

Nuova Volvo XC90, misure e design

La nuova XC90 misura 4,95 metri di lunghezza, 1,92 metri di larghezza e 1,77 metri di altezza, inoltre l’abitacolo può ospitare fino a 7 posti, sottolineando la versatilità della vettura. La capacità del bagagliaio varia da 680 a 1874 litri.

Dal punto di vista estetico, la nuova XC90 sfoggia un design più maturo e deciso che si sposa con l’ultimo linguaggio minimale del Costruttore. Entrando nel dettaglio è possibile apprezzare una inedita e più ampia mascherina anteriore che ingloba numerosi listelli cromati obliqui e al centro il marchio Volvo di grandi dimensioni. La griglia separa gli immancabili proiettori con firma luminosa a ''martello di Thor'' che risultano più sottili e affusolati nella zona sinistra. Non manca inoltre un fascione paraurti di inedita concezione. La zona posteriore ricalca molto quella della precedente versione e si distingue come al solito per i proiettori che si sviluppano verticalmente e che risultano posizionati all’estremità della coda. I cerchi in lega sono disponibili nelle misure da 19 a 22 pollici

Abitacolo

Tra le novità più significative spicca senza ombra di dubbio la nuova plancia che si distingue per la presenza di nuove bocchette d'reazione, mentre al centro del cruscotto spicca lo schermo a sviluppo verticale da 11,2 pollici dedicato all’infotainment e ora dotato del sistema operativo Google Automotive. Quest'ultimo è implementato con molte app native, oltre a quelle scaricabili in un secondo momento e caratterizzato da aggiornamento Over-The-Air. Tra i dettagli che verranno sicuramente apprezzati dalla clientela troviamo la presenza di alcuni tasti fisici che permettono di richiamare velocemente alcune funzioni principali, oltre alla manopola per controllare il volume del sistema audio, mentre la leva del cambio automatico è posizionata sul nuovo e ampio tunnel centrale, mentre subito dietro troviamo la piastra per la ricarica wireless dello smartphone. I Materiali promettono di essere di primo livello, oltre che sostenibili, come ad esempio o pannelli per la plancia (disponibili anche color legno), realizzati con materiali riciclati.

Motori

La gamma motorizzazioni comprende unità a mild hybrid e plug-in. Si parte infatti con il 2.0 turbo benzina mild hybrid da 48 Volt, declinato negli step di potenza da 250 CV e 360 Nm (versione B5) e 300 CV e 420 Nm (B6). Al top di gamma si posiziona l’ibrido plug-in che sfrutta il 2.0 litri turbo da 310 CV e 400 Nm ad un motore elettrico da 145 CV e 309 Nm. Questa versione promette più di 70 chilometri di guida in elettrico sfruttando la batteria da 18,8 kWh, mentre l’autonomia complessiva supera gli 800 km. Sempre dal punto di vista tecnico non possiamo tralasciare la presenza degli ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping). Le sospensioni pneumatiche permettono di variare l'altezza dell'auto di 40 mm in più o 20 mm in meno.

Sicurezza

Come da tradizione, Volvo resta la prima della classe nel settore della sicurezza. Ovviamente la nuova XC90 non fa eccezione è propone, ad esempio, radar e telecamera anteriore che monitorano costantemente la strada e impediscono alla vettura di finire fuoristrada oppure di urtare altri veicoli, pedoni, animali, etc.

Prezzo

La nuova Volvo XC90 è già ordinabile in concessionaria, mentre e prime consegne dovrebbero partire dall’inizio del prossimo anno.

La vettura viene proposta negli allestimenti Core, Plus e Ultra. I prezzi partonoper la versione Core con motore Mild-hybrid da 250 CV e raggiungono i 101.000 euro per la variante Ultra con motore Plug-in.