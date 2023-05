Nuovi modelli Audi 2023: caratteristiche, differenze, prezzi e novità in arrivo

Audi è uno dei marchi più prestigiosi al mondo, un brand forte e dinamico, alla costante ricerca della perfezione e dell'avanguardia. Le vetture dei Quattro Anelli possiedono blasone e fascino, oltre a comfort e prestazioni di assoluto livello. La gamma di modelli è molto ampia, ma sono altrettante le novità del 2023 che rinforzeranno la batteria di veicoli nel listino della Casa di Ingolastadt. Non mancano i SUV, ma c'è spazio anche per altre declinazioni.

Audi Q5

Dopo la seconda metà del 2023 ci sarà il debutto della nuova generazione di Audi Q5, uno dei modelli più apprezzati del costruttore tedesco. La vettura dovrebbe avere delle dimensioni più grandi, con una maggiore lunghezza rispetto all’attuale, e dovrebbe cambiare nel disegno del parabrezza (più inclinato) e del tetto (più spiovente nella zona posteriore). Nell'abitacolo dovrebbe fare capolino una nuova strumentazione digitale e un grande display centrale, per il controllo delle funzionalità di bordo e dell’infotainment. Le motorizzazioni saranno simili all'attuale proposta, con versioni benzina e diesel e Plug-in Hybrid, con trazione integrale quattro.

Prezzi a partire da 50.050 euro.

Audi A6 restyling

Dopo cinque anni dal debutto dell’attuale generazione, la nuova Audi A6 dovrebbe arrivare nel corso del 2023. L’evoluzione dei contenuti dovrebbe riguardare gli esterni con nuovi gruppi ottici a tecnologia Led Matrix, griglia single-frame modificata e nuovo taglio della fanaleria posteriore. Miglioreranno anche le funzioni di connettività e infotainment, che saranno più ricche e coinvolgenti. A livello di motori dovrebbe essere confermata la linea attuale, così come l’assortimento di declinazioni di carrozzeria e di allestimento, cioè berlina, station wagon Avant, Allroad e le sportive S6 ed R6.

Prezzi a partire da 55.000 euro.

Nuova Audi Q3

In questo 2023 ci sono anche delle novità che riguardano il SUV di medie dimensioni Audi Q3. Durante l'estate dello scorso anno ha debuttato una versione rinnovata della motorizzazione benzina 1.5 TFSI (Audi Q3 35 TFSI), che adesso può contare su una migliore efficienza ed emissioni ridotte in rapporto ai precedenti turbo benzina 4 cilindri. Per raggiungere questo nuovo livello, l'aggiornamento ha riguardato: il turbocompressore VGT; un rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri; l’adozione di un collettore di scarico integrato nella testata; il ricorso ad un basamento in alluminio ed all’iniezione diretta; un range più ampio del sistema COD (Cylinder On Demand), con ottimizzazione del rendimento nelle fasi di lavoro a due cilindri; compatibilità con i carburanti rinnovabili e predisposizione per molteplici step d’ibridazione.

Prezzo a partire da 36.416 euro.

Audi RS7 Sportback

Audi ha presentato una versione ancora più cattiva della RS7 Sportback, che si chiama Performance. Tramite l'adozione di un turbocompressore maggiore e di una più alta pressione di sovralimentazione (da 2,4 bar a 2,6 bar) la potenza del 4.0 V8 passa da 600 Cv a 630 CV (da 800 a 850 Nm la coppia massima). Valori che fanno scendere a 3,4 secondi il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h. Il pacchetto RS Dynamic è di serie.

La dotazione di serie della nuova RS7 Sportback, include:

Proiettori a Led Audi Matrix HD con indicatori di direzione dinamici e luce laser;

Gruppi ottici posteriori a Led con indicatori di direzioni dinamici e firma luminosa dinamica;

Led sottoporta con proiezione del logo “RS Performance”;

Alloggiamento specchietti retrovisivi esterni in look grigio opaco;

Pacchetto estetico in look grigio opaco;

Modanature esterne alle cornici dei finestrini in grigio opaco;

Innalzamento della velocità fino a 280 km/h;

Trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale sportivo;

Sterzo integrale dinamico.

Prezzo a partire da 145.170 euro.

Audi A4 e A4 Avant

Ci dovrebbe essere spazio nel corso di quest'anno anche per nuova Audi A4, compresa la versione Avant, che dovrebbe sfoggiare un nuovo disegno della calandra, più larga e sottile, e dei gruppi ottici posteriori ridisegnati. È possibile aspettarsi anche un’evoluzione nelle tecnologie di digitalizzazione. Per quanto riguarda le motorizzazioni ancora non sono trapelati dettagli. Le ultime indiscrezioni, tra l'altro, affermano che il prossimo nome sarà A5 e non più A4.

Prezzi ancora da delineare.

Nuova Audi A1 Allstreet

La piccola di casa Audi passa da essere A1 citycarver ad A1 allstreet. Il corpo vettura è stato rialzato di 50 mm, i cerchi sono da 16” per avere più guidabilità sulla neve e nei percorsi fuoristradali. In questa ottica sono stati applicati anche dei nuovi paraurti e delle protezioni supplementari sui passaruota e nella zona inferiore delle porte. A livello di motorizzazioni ci sono due livelli di potenza erogati dal 3 cilindri 1.0 TFSI (95 CV e 110 CV), una declinazione 1.5 TFSI da 150 CV e fino a sei allestimenti: “Base” (25 TFSI, 30 TFSI, 35 TFSI), anche S Tronic; Admired; Identity Contrast, anche S Tronic; Admired, anche S Tronic.