Nuovo Dacia Duster: 10 cose da sapere

Nuovo Duster incarna i valori che hanno reso vincente nel tempo il brand Dacia. Robusto, pratico, funzionale, Duster nasce nel 2010 e nel 2017 è stato sottoposto a un profondo restyling. In 13 anni di presenza sul mercato, il suv Dacia ha ricevuto più di 40 premi ed è stato prodotto in oltre 2,2 milioni di unità. In Italia ne sono stati venduti 320.000 esemplari. Nello stabilimento Dacia di Pitesti, in Romania, ogni giorno vengono prodotti mille Duster, circa un veicolo al minuto.

Dimensioni

Una personalità forte anche nello stile. Il frontale del nuovo Duster è caratteristico, i passaruota hanno bordi smussati, ampie le superfici vetrate. Un design corrente e al passo con i tempi, per un approccio sostenibile.

Presente una piastra anteriore e posteriore nella stessa tinta della carrozzeria.

Cambia anche la firma luminosa a forma di Y, particolare che sottolinea lo stretto legame tra il design esterno e quello interno.

Lungo, 4,34 metri, il nuovo Dacia Duster è largo 1,81 metri e alto 1,66 metri. L’altezza da terra varia da 2,09 metri a 2,17 metri a seconda che sia a trazione anteriore o integrale. La capacità di carico è di 472 litri.

Cambio

Alimentazioni ibride e motori sovralimentati, per la trasmissione è disponibile un cambio automatico elettrificato per la Hybrid 140 e un manuale a sei rapporti per la TCe 130 a trazione anteriore e 4x4.

Motorizzazioni

Il nuovo Dacia Duster è disponibile con inedite motorizzazioni ibride. Tre le alimentazioni disponibili in gamma:

Duster Hybrid 140

Duster TCe 130

Duster Eco-G 100.

Duster Hybrid 130 adotta lo stesso propulsore che equipaggia la Jogger. Si tratta di un quattro cilindri da 1,6 litri capace di sprigionare una potenza di 94 cavalli. Presenti due motori elettrici, uno da 49 cavalli, l’altro funge da starter/generatore ad alta tensione. Il cambio automatico è elettrificato.

Il pacco batteria da 1,2 kWh ha una tensione di 230V e consente di muoversi in città fino all’80% in modalità completamente elettrica. Rispetto a un analogo motore con alimentazione tradizionale, i consumi sono inferiori del 20% nel ciclo misto e fino al 40% nel ciclo urbano. La partenza avviene sempre in modalità 100% elettrica.

La motorizzazione TCe 130 rappresenta una novità assoluta per la gamma Duster. Si basa sulla motorizzazione turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione a ciclo Miller e su di un sistema mild hybrid è a 48V. Quest’ultimo è in grado di supportare il motore in fase di avviamento e accelerazione, al fine di ridurre le emissioni di CO2 di circa il 10%.

Il pacco batteria è da 0,8 kWh, la frenata rigenerativa consente di recuperare preziosa energia in fase di decelerazione e di immagazzinarla per poi utilizzarla quando il pilota richiede più carico. Dacia Duster TCe 130 è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti e trazione anteriore o integrale 4x4.

Immancabile in gamma la variante GPL. Per Dacia è un must e le vendite in Europa lo dimostrano. Il nuovo Duster è così disponibile con alimentazione bifuel benzina-GPL, per un risparmio in media del 10% sulle emissioni di CO2.

La sua autonomia totale arriva fino a 1.400 km grazie a un serbatoio GPL di 50 litri, installato sotto il pianale del bagagliaio e a un serbatoio benzina, sempre d 50 litri. Per il passaggio di alimentazione, basta agire su di un comodo interruttore. Il tutto può avvenire sia in marcia che a vettura ferma.

Prezzi

Nuovo Dacia Duster è in vendita a partire da un prezzo di listino di 19.700 euro con allestimento Essential e motorizzazione ECO-G 100. La versione top di gamma, il Duster Extreme Hybrid 140 ha un prezzo di listino di 27.900 euro.

ADAS

Di serie a partire dall’allestimento Essential è presente il regolatore / limitatore di velocità. La funzione di accensione automatica degli anabbaglianti è di serie su tutti gli allestimenti, mentre gli abbaglianti automatici fanno parte dell’equipaggiamento standard sulla Extreme e Journey.

Tanti e utili i dispositivi di assistenza alla guida presenti sul nuovo Duster:

frenata automatica di emergenza (urbana / periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto)

riconoscimento dei cartelli stradali con alert di eccesso di velocità

assistenza al parcheggio posteriore

segnale di arresto di emergenza

avviso di superamento della linea di carreggiata

assistenza al mantenimento nella corsia

sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente

chiamata di emergenza (eCall).

Interni

Diversi particolari che caratterizzano il design della carrozzeria sono presenti nell’abitacolo. Le bocchette d’aria hanno una superficie con impressa una Y, stesso motivo presente sui poggiabraccia. Novità anche per il volante, al cui centro il logo del brand sostituisce il nome Dacia.

Novità assoluta per i SUV Dacia è la presenza di un computer di bordo con display digitale a colori da 7 pollici, completamente personalizzabile. Sulle versioni dotate del Media Display e Media Nav Live sono disponibili il supporto per smartphone YpuClip, due prese anteriori e posteriori USB C. Le quattro prese sono retroilluminate, in modo da renderle facilmente individuabili al buio.

Lungo la console centrale, a portata di mano del conducente e passeggero, sul Duster Journey, optional sull’allestimento Extreme, è presente un caricabatteria wireless per smartphone.

Display

Il Media Control è il sistema multimediale presente sul rinnovato Duster che può essere comandato anche attraverso i pratici comandi al volante. Consente la visualizzazione delle informazioni multimediali e chiamate telefoniste tramite il display da 3,5 pollici del computer di bordo.

Il Media Control si avvale di uno schermo touch da 10,1”, prevede il collegamento con smartphone e supporta anche la connessione Bluetooth. Una volta connesso alla App Dacia Media Control, consente al conducente, di gestire le funzioni radio, file multimediali e di accedere ad altre funzioni tramite il display del proprio smartphone.

Sicurezza

Maggiore attenzione e cura anche per quanto concerne la sicurezza passiva. La carrozzeria è protetta da piccoli urti e graffi attraverso protezioni laterali e frontali. Sotto i paraurti, presenti delle piastre di generose dimensioni, che provvedono anche a proteggere il sottoscocca.

Le piastre protezione anteriore e posteriore sono in tinta con la carrozzeria. Il materiale plastico iniettato per realizzarli e che costituisce il corpo del componente è già tinto. Si tratta, dunque, di un colore che non subisce alterazioni nel tempo a differenza della classica vernice. Il colore originario è presente anche sotto la superficie, in modo che anche i piccoli urti e graffi saranno invisibili.

I triangoli del paraurti anteriore e la grembialatura di quello posteriore sono realizzati con un materiale innovativo e particolarmente robusto, denominato Starkle. Progettato dagli ingegneri Dacia, lo Starkle è composto fino al 20% da materiali riciclati.

Consumi

Obiettivo efficienza e consumi ridotti di carburante a partire dalla motorizzazione ECO-G 100. Dacia dichiara per il nuovo Duster, un consumo nel ciclo misto WLTP pari a 8 - 8,1 litri per 100 km, a fronte di emissioni di CO2 pari a 126 - 128 g/km. Salendo di potenza, per la TCe 130, la Casa Madre dichiara un consumo nel ciclo misto WLTP di 5,5 l/100 ed emissioni di CO2 nel ciclo WLTP di 123 - 124 g/km.

Consumi ed emissioni ridotte per la motorizzazione Hybrid 140. Dacia dichiara per il Duster Hybrid 140 emissioni di CO2 nel ciclo misto WLTP pari a 113 - 115 g/km e consumi di 5 - 5,1 l/100 km sempre nel ciclo WLTP.

Connettività

Il nuovo Dacia Duster è dotato di un sistema multimediale con schermo touch da 10,1” di serie a partire dall’allestimento Expression. Questa unità è disponibile con due interfacce:

Media Display , di serie su Duster Expression. Quattro altoparlanti e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto

, di serie su Duster Expression. Quattro altoparlanti e e Media Nav Live, di serie sull’allestimento Journey, è disponibile a richiesta sulla Extreme ed Expression. Alla navigazione connessa con informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, aggiunge le mappe aggiornate gratuitamente per 8 anni. Dispone anche di un impianto audio 3D Arkamys a 6 altoparlanti.

In conformità con la nuova normativa europea GSR2, tutti i veicoli dotati di Media Display e

, sono dotati di servizi ancora più connessi tra cui il, che rende possibili gli aggiornamenti software da remoto senza doversi recare dal concessionario.